В МЧС рассказали о погоде в Алтайском крае на неделю

Средняя температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем будет +12…+17 градусов. Ночью же столбик термометра покажет +5…+10 градусов. Возможны дожди и порывы ветра до 21м/с.

В МЧС отмечают, что сохраняется риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Кроме того, увеличивается риск возникновения ДТП. Возможны лесные пожары и подъем уровней воды в реках края.

Напомним, в алтайском ЦГМС altapress.ru рассказали, что потепление ожидают 18 мая.