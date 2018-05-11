В МЧС рассказали о погоде в Алтайском крае на неделю

В Алтайском крае с 11 по 17 мая похолодает. Также прогнозируют дождь и сильный ветер, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Средняя температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем будет +12…+17 градусов. Ночью же столбик термометра покажет +5…+10 градусов. Возможны дожди и порывы ветра до 21м/с.
В МЧС отмечают, что сохраняется риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Кроме того, увеличивается риск возникновения ДТП. Возможны лесные пожары и подъем уровней воды в реках края.
Напомним, в алтайском ЦГМС altapress.ru рассказали, что потепление ожидают 18 мая.
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