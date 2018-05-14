МЧС: в Алтайском крае ухудшится погода

15 мая

В Алтайском крае будет идти дождь. Днем в южных районах возможна гроза. Ветер юго-западный, днём 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1 ... +6 градусов, днём +10 ... +15 градусов.

В Барнауле — переменная облачность, ночью без осадков, днём дождь. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... +5 градусов, днем +11 ... +13 градусов.

16 мая

В крае переменная облачность, ночью в восточных и предгорных районах дождь, в предгорьях возможно с мокрым снегом. Днём в северных районах дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днём до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +2 ... +7 градусов, днём +13 ... +18 градусов.

В Барнауле — переменная облачность, в начале ночи и временами днём дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, днём порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +2 ... +4 градусов, днем +13 ... +15 градусов.

17 мая

В Алтайском крае будет переменная облачность, в южных районах дождь, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных районах порывы до 18 м/с, днём до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3 … +8 градусов, днём +9 … +14 градусов.

В Барнауле — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днём с усилением до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3 … +5 градусов, днем +10 … +12 градусов.