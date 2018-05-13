Росгидромет: второй паводок на Алтае может привести к наводнению

Гритчин рассказал, что паводок первой волны все еще продолжается в Алтайском крае. Между тем в горах скопилось много снега, который пока не начал таять. Синоптики ждут, что конец мая будет жарким. "Если добавятся осадки, возможно повторение 2014 года", — уточнил Гритчин

Ожидают второй волны паводка и в Алтайском крае, куда спускается вода с гор республики Алтай. По данным властей региона, воду ждут в конце мая — начале июня. Есть вероятность подтопление населенных пунктов, сельхозугодий в низинах.

Как проходит первая волна паводка

Первая волна наводнения в 2018 году в республике Алтай нанесла ущерб инфраструктуре - региону необходимо 280 млн рублей чтобы восстановить 4 моста. Также нужно ремонтировать дороги. С начала паводка-2018 были подтоплены 102 домовладения в 15 населенных пунктах.

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов и 8 тысяч приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тысячам жителям в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей на компенсационные выплаты жителям. Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля.