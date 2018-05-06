Село Лебяжье в пригороде Барнаула затопило

Село Лебяжье затопило. Май 2018 год. Фото: vk.com/barneos22. Село Лебяжье затопило. Май 2018 год. Фото: vk.com/barneos22. Село Лебяжье затопило. Май 2018 год. Фото: vk.com/barneos22.

По словам Ольги Тырышкиной, жители Лебяжьего до сих пор не видят эффективности от мер, проводимых для предотвращения подтоплений.

Ольга Тырышкина,

жительница села Лебяжье:

- Несмотря на все обещания, выделения средств, установление дорогостоящих помп, вода всё приходит и приходит. За 4 года, вследствие потопления, постройки приходят в негодность, в том числе и дом.

В декабре 2017 года сайт мэрии Барнаула сообщил, что городские власти намерены решить проблему подтопления домов грунтовыми водами в Лебяжьем. Для этого в озеро установили погружной насос, который автоматически функционирует круглый год.

Работы начали, когда уровень воды в озере достиг минимальной отметки. Подрядчик проложил трубы. Использовался метод горизонтального бурения на глубину 4 метров, что ниже уровня промерзания грунта.

Был построен водоотводящий канал, прочищены отводные траншеи вдоль улиц. Все работы планировалось закончить к концу года. На эти цели из городского бюджета выделили 1,7 млн рублей.