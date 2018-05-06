Село Лебяжье в пригороде Барнаула затопило

Жительница села Лебяжье (рядом с Барнаулом) Ольга Тырышкина прислала в сообщество Barnaul22 "ВКонтакте" фотографии затопленной ул. Садовой, сделанные 5 мая. В конце прошлого года администрация Барнаула отчиталась об установке насоса в озеро на территории села, который якобы должен был навсегда избавить его от подтоплений. Жители констатируют, что он не помогает.
По словам Ольги Тырышкиной, жители Лебяжьего до сих пор не видят эффективности от мер, проводимых для предотвращения подтоплений.
Ольга Тырышкина,
жительница села Лебяжье:
- Несмотря на все обещания, выделения средств, установление дорогостоящих помп, вода всё приходит и приходит. За 4 года, вследствие потопления, постройки приходят в негодность, в том числе и дом.
В декабре 2017 года сайт мэрии Барнаула сообщил, что городские власти намерены решить проблему подтопления домов грунтовыми водами в Лебяжьем. Для этого в озеро установили погружной насос, который автоматически функционирует круглый год.
Работы начали, когда уровень воды в озере достиг минимальной отметки. Подрядчик проложил трубы. Использовался метод горизонтального бурения на глубину 4 метров, что ниже уровня промерзания грунта.
Был построен водоотводящий канал, прочищены отводные траншеи вдоль улиц. Все работы планировалось закончить к концу года. На эти цели из городского бюджета выделили 1,7 млн рублей.
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