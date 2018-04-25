Пострадавшие от паводка в Алтайском крае получат материальную помощь

В Правительство РФ направили заявку Алтайского края на компенсацию ущерба от паводка. Региону требуется более 390 млн рублей из федерального бюджета. От паводка пострадали 115 населенных пунктов. Сумма ущерба только аграриям составила 26 млн рублей.

Списки пострадавших от паводка.

В крае продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи. Пострадавшим собрали одежду, обувь, средства гигиены, предметы первой необходимости на сумму свыше 1 млн рублей. Также в пункты поступили продукты, бутилированная вода, постельные принадлежности на сумму 900 тысяч рублей.

Средства для пострадавших собирает и краевое отделение Российского детского фонда. На расчетный счет поступило более 1 млн рублей.