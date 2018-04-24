Под Барнаулом из-за обрушения берега над пропастью повисла постройка

В Бобровке обрушается берег рядом с жилыми домами. Фото: Наталья Андреева vk.com/barneos22. В Бобровке обрушается берег рядом с жилыми домами. Фото: Наталья Андреева vk.com/barneos22. В Бобровке обрушается берег рядом с жилыми домами. Фото: Наталья Андреева vk.com/barneos22. В Бобровке обрушается берег рядом с жилыми домами. Фото: Наталья Андреева vk.com/barneos22. В Бобровке обрушается берег рядом с жилыми домами. Фото: Наталья Андреева vk.com/barneos22.

Как рассказали хозяева, от оползня до самого жилого дома осталось всего 6 метров. Люди считают, что находиться в доме уже опасно.

Берег начал обваливаться в реку в этом месте с 2004 года. И вот спустя 14 лет оползень дошел до жилой постройки на улице Филимонова.