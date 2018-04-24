В Росводоканале заявили, что вода в Барнауле перестала плохо пахнуть

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

— Питьевая вода возвращается к привычным параметрам. Самый сложный период паводка пройден.

Вода потеплела

В фирме это связывают с тем, что для очистки и обеззараживания обской воды теперь не нужно добавлять много химии — как во время первой волны паводка.

Обь вскрылась, ледоход прошел, температура в реке поднялась выше +5 градусов. Это, по словам специалистов, позволило улучшить взаимодействие воды с реагентами. Поэтому в водоканале решили снизить их количество.

Почему так долго у воды был неприятный запах

Напомним, что в конце марта барнаульцы начали жаловаться на то, что из крана течет мутная жидкость с неприятным запахом. В водоканале объясняли это тем, что паводок в этом году пошел не по привычному сценарию.

Земля из-за стоявших в январе аномальных морозов сильно промерзла, поэтому при таянии снега почва не смогла впитать большую часть загрязнений, которые стекали прямо в Обь. Из-за этого показатель мутности речной воды увеличился в 30-50 раз: с обычных 2-3 мг/л до 100 мг/л.

Чтобы очистить и обеззаразить загрязненную паводком речную воду, в "Росводоканале" увеличили дозы хлора и реагентов.