Когда сажать картошку в 2018 году и как правильно это делать

Когда сажать картошку?

Главное условие для посадки картофеля — оптимальная температура почвы: она должна прогреться до +6...+8 градусов. В зависимости от погоды в Алтайском крае это может быть третья декада мая или даже начало июня.

Когда сажать картошку по лунному календарю?

Лунный календарь огородника советует сажать картошку для еды через несколько дней после новолуния, картошку на семена — за несколько дней до полнолуния, сообщает mr-ogorodnik.ru. Благоприятными днями для посадки картофеля в мае 2018 года считаются 13-14, 18-19, 25-29 мая.

Какую сажать картошку?

В зависимости от срока созревания, картофель делится на несколько видов:

Ранние (80 – 90 дней);

Среднеранние (100 – 115 дней);

Среднепоздние и поздние (120 – 135 дней).

Можно сажать не один, а несколько сортов. Во-первых, они отличаются по вкусу, во-вторых, не каждый год определенный сорт приносит хороший урожай.

Как обработать картошку перед посадкой?

Если картофель приобретен с рук, то лучше его обработать раствором медного купороса во избежание заражения почвы и развития болезней. Также можно обработать клубни древесной золой.

Посадка картошки: как подготовить участок?

Землю под картошку необходимо предварительно подготовить. Поле вспахивают трактором, а садовый участок перекапывают лопатой на штык или культиватором. При этом важно убрать все корневища сорняков, уничтожить личинки майского жука или проволочника.

На участке не должно быть впадин, потому что при обильных дождях в них будет скапливаться влага, клубни начнут гнить.

Чем удобрять землю перед посадкой картошки?

Картофель очень любит органику. Весной можно удобрить землю компостом, торфом или перегноем.

Хорошее удобрение для картофеля — куриный помет, его можно вносить в сухом виде. В среднем, на 1 кв. м достаточно 5—10 кг органики.

На каком расстоянии сажать картошку?

Густота посадки зависит от величины клубней картофеля. Чем меньше посевной материал, тем гуще надо сажать.

Высаживать картошку нужно в лунки на глубину примерно 10-12 см. Расстояние между лунками — 30–40 см, между рядами — 60–70 см.