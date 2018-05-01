Лунный посевной календарь огородника и садовода на май 2018 года

Когда лучше пересаживать комнатные растения? В какие дни будет более продуктивной борьба с вредителями в саду? Когда посадить тыквы, арбузы и огурцы? На все эти вопросы отвечает лунный посевной календарь, который определяет благоприятные дни для работы в огороде и саду. Altapress.ru рассказывает, как правильно выстроить свою работу в мае по лунному календарю—2018.

1 Когда самые благоприятные дни в мае по лунному календарю—2018? Портал www.supersadovnik.ru сообщает, что наиболее благоприятными днями для работы в саду, цветнике и на огороде являются 4, 5, 9, 13, 25-31 мая. 2 Когда благоприятные дни для посадки и посева овощей в мае? Тыква, арбуз — 2, 3 мая;

Кабачки — 14 мая;

Картофель, свекла, морковь — 2, 9, 14, 24 мая;

Бобы, горох, фасоль — 14, 24 мая;

Кукуруза — 14, 17, 24 мая;

Огурцы — 2, 3, 26 мая;

Чеснок — 2, 14 мая. 3 Когда благоприятные дни для работы в саду в мае? Сажать деревья и кустарники лучше 9, 13, 14, 22, 23, 24, 25 мая;

Обрезать деревья и кустарники лучше 9, 11, 12, 13, 14, 30, 31 мая;

Обрабатывать цветники и бороться с сорняками лучше 4, 5, 20, 21 мая;

Обрабатывать цветники от болезней и вредителей лучше 4, 5, 6, 11, 12, 14 мая. 4 Когда благоприятные дни для работы с комнатными растениями в мае? Сажать, пересаживать и делить комнатные растения по лунному календарю стоит 9, 22, 23 мая. 5 Как располагаются фазы луны в мае 2018 года? Луна убывает — с 1 по 14 мая;

Новолуние — 15 мая;

Луна растет — с 16 по 28 мая;

Полнолуние — 29 мая;

Луна убывает — с 30 по 31 мая. 6 Лунный посевной календарь садовода и огородника: как это работает? Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений. Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.