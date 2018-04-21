Пора на дачу: в Барнауле утвердили расписание садоводческих маршрутов

Расписание садоводческих маршрутов опубликовано на официальном сайте Барнаула: с 21 по 30 апреля и с 1 мая этот график будет различаться.

Автобусы на сады будут ходить до 21 октября. В барнаульские садоводства будут регулярно возить пассажиров маршруты №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151. Кроме того, увеличится количество автобусов №149, которым пользуются дачники.