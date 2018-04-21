Лунный календарь: когда лучше стричься в мае 2018

Лунный календарь стрижек помогает определить дни, в которые стричь и красить волосы лучше всего. Есть мнение, что фаза и расположение луны в знаках зодиака влияют на интенсивность роста волос. Altapress.ru выяснил, когда наступят благоприятные дни для стрижек по лунному календарю-2018.
Когда благоприятные дни для стрижек в мае 2018?
Согласно лунному календарю, в мае 2018 года благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос считают: 3, 4, 5, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 31 мая.
Когда стричься в мае 2018 года лучше всего?
Наиболее благоприятным днем для стрижки и окрашивания волос является 22 мая, сообщает сайт "АстроСфера".
Когда нельзя стричь волосы в мае 2018?
21 мая — самый неблагоприятный день для стрижки волос в мае по лунному календарю.
Как фазы луны влияют на рост волос?
Дни стрижки по лунному календарю определить самостоятельно довольно легко. Если стричь волосы на растущую луну, то они быстрее отрастут, станут более послушными и красивыми, а если на убывающую луну — то медленнее. Составленные специалистами лунные календари предлагают более сложные системы, учитывая не только фазу луны, но и ее положение относительно зодиакальных созвездий.
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