Производственный календарь 2018: как отдыхаем в мае и июне

Как отдыхаем в мае 2018

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

"В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд", — сообщили во вторник в Роструде "Интерфаксу".

Таким образом первая рабочая неделя мая в 2018 году у россиян будет двухдневной.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час, согласно Трудовому кодексу РФ.

Как отдыхаем в июне 2018

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с 10 по 12 июня (с воскресенья по вторник), включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.