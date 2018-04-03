Производственный календарь 2018: как отдыхаем в мае и июне

Из-за празднования Дня Весны и Труда первая рабочая неделя мая-2018 в России продлится всего два дня — четверг и пятницу (3 и 4 мая). А в июне будем отдыхать три дня подряд.
Как отдыхаем в мае 2018
Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.
"В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд", — сообщили во вторник в Роструде "Интерфаксу".
Таким образом первая рабочая неделя мая в 2018 году у россиян будет двухдневной.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час, согласно Трудовому кодексу РФ.
Как отдыхаем в июне 2018
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с 10 по 12 июня (с воскресенья по вторник), включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
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