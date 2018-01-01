Путин и Медведев встретили Новый год с родными и близкими

"Он (глава государства) традиционно его (Новый год) встречает дома, традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что этот праздник для президента — "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно".

Не исключено, что, как и в прежние новогодние каникулы, президент какое-то свободное время использует для любимых им занятий спортом. Владимир Путин, как известно, играет в хоккей и плавает, старается делать это ежедневно.

Дмитрий Песков не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала, что председатель правительства встретит Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей. Она не исключила, что в выходные праздничные дни Медведев "покатается на лыжах в Сочи", пишет bfm.ru.