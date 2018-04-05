Две красавицы из Алтайского края хотят победить в конкурсе "Мисс Россия". Кто эти девушки

Девушки из Барнаула Мирослава Квашнина и Анастасия Ильиных вошли в число 50 самых красивых девушек России и собираются победить в конкурсе "Мисс Россия". Рассказываем и показываем, что это за девушки.
Мирославе Квашниной 22 года и она уже замужем. В прошлом году она закончила алтайский институт культуры. Мирослава заявляет, что она любит заниматься спортом, ее ее любимая книга "Мастер и Маргарита", а любимый фильм — "Босиком по мостовой". Свое жизненное кредо девушка охарактеризовала так: "Живу здесь и сейчас, наслаждаюсь моментом".
19-летняя выпускница барнаульской гимназии №123 Анастасия Ильиных сейчас живет в Москве. Образование она получает в РУДН на заочном отделении филологического факультета, а трудится в модельном агентстве Grace Models.
Настя говорит, что ее хобби — это кулинария. Она мечтает прыгнуть с парашютом. Любимая книга красавицы — "Сила момента сейчас", а фильм — "Я начало".
Сейчас на сайте конкурса "Мисс России 2018" проходит интернет-голосование, в котором из 50 участниц, отобранных на кастингах, выбирают 10 финалисток. Еще 10 отберет жюри. Чтобы помочь Мирославе и Анастасии попасть в финал, нужно проголосовать на специальной странице.
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