Барнаульская певица получила титул на конкурсе красоты в Турции

Барнаульская певица Яна Филиппова приняла участие в международном конкурсе "Королева Евразии-2017", финал которого прошел накануне в Анталии, пишет "Катунь 24".
"Королева Евразии" состояла из туров: в одном проходил конкурс красоты, в другом — конкурс вокалисток. В первом Яне достался титул "Королева туризма", а вот во втором Филиппова заняла первое место и была признана лучшим голосом Евразии.
Друзья мои, доброго дня! После того, как президент конкурса напомнил девочкам, что количество голосов на сайте www.queeneurasia.com повлияет на выбор 15 девушек (top15), у тех, кто бездействовал, прямая резко пошла вверх. И я подозреваю, что ближе к окончанию голосования график голосов изменится до неузнаваемости. Сейчас нужна ваша поддержка КАК НИКОГДА РАНЕЕ. 5,6,7 ноября - три дня, когда нужно голосовать бесперебойно. Поддержите меня, отдайте голос за представительницу Алтая, дорогие мои. Быть может, совершим чудо и вновь выйдем на первую позицию! Ведь вместе - мы сила (помните?) // В продолжение темы. Опыт ношения "декоративных" купальников. #queeneurasia2017
Сегодня у нас была постановочная фотосессия у бассейна. Но в воду мы не зашли ни разу, так как после съёмок побежали переодеваться на репетицию. Конкурсы красоты - это непросто, друзья мои. #queeneurasia2017 Справа налево вверху: Сибирь, Алтай, Франция, Приморье, Латвия, Волга, Крым, Удмуртия, Урал, Россия, Ближний Восток, Израиль, Бельгия, Южная Украина, США, Китай, Украина, Карелия. Нижний ряд слева направо: Польша, Татарстан, Бали, Венгрия, Белоруссия, Якутия. Если вам нравится Алтай и вы бы хотели видеть меня в топ-15, поддержите меня в голосовании на сайте www.queeneurasia.com.
Также девушке досталось звание третьей вице-мисс конкурса "Королева Евразии-2017".
Справка
Яна Филиппова известна в Барнауле не только как певица и ведущая, но и в качестве преподавателя. Она значится в числе доцентов кафедры английского языка Лингвистического института БГПУ. Имеет ученое звание — кандидат филологических наук.
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