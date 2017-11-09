Барнаульская певица получила титул на конкурсе красоты в Турции

Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com. Яна Филиппова. Фото: опубликовано на личной странице Яны в vk.com.

"Королева Евразии" состояла из туров: в одном проходил конкурс красоты, в другом — конкурс вокалисток. В первом Яне достался титул "Королева туризма", а вот во втором Филиппова заняла первое место и была признана лучшим голосом Евразии.

Также девушке досталось звание третьей вице-мисс конкурса "Королева Евразии-2017".

National dress show 💝Создатель @gennadiyostashov 🙏🏽#queeneurasia2017#queeneurasia#queenofeurasia Публикация от ✿Yana Philippova✿ (@ya_yanushka) Ноя 9 2017 в 12:02 PST

Справка

Яна Филиппова известна в Барнауле не только как певица и ведущая, но и в качестве преподавателя. Она значится в числе доцентов кафедры английского языка Лингвистического института БГПУ. Имеет ученое звание — кандидат филологических наук.