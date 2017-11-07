Девушку из Барнаула назвали самой красивой студенткой Сибири

6 ноября во Владивостоке прошел финал конкурса "Краса студенчества России - 2017". На нем магистрантка Алтайского аграрного университета Ольга Шевченко завоевала титул "Краса Сибирского федерального округа", сообщает паблик "Студвесна".
А победительницей конкурса стала хабаровчанка Людмила Блинникова, курсантка Дальневосточного Юридического Института МВД России.
Конкурс проходил с 1 по 6 ноября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Из 42 участниц выбрали дюжину финалисток, в число которых и попала Ольга.
Кто такая Ольга Шевченко
В декабре 2016 года Ольга Шевченко победила в конкурсе "Мисс студенчества Алтая". Девушка учится на первом курсе магистратуры агрономического факультета АГАУ, а до этого закончила бакалавриат экномфака этого же вуза.
Ольга Шевченко ведет активную общественную жизнь, она комиссар студенческого строительного отряда "Фантазия" и боец снежного десанта "Синяя Птица". Работала на стройке космодрома "Восточный", трудилась во Всероссийском сводном сервисном отряде "Ялта" на возведении дороги Москва—Санкт-Петербург и на стройках в Алтайском крае.
Главным увлечением девушки стала музыка: она не только исполняет, но и пишет песни. Девушка победила в несколько всероссийских краевых конкурсов и фестивалей. Оля написала гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза и гимн Российской студенческой весны на Алтае.
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