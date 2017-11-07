Девушку из Барнаула назвали самой красивой студенткой Сибири

Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко на конкурсе "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia. Ольга Шевченко на конкурсе "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: опубликовано в vk.com/studvesnarsm. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia. Ольга Шевченко (сидит на первом ряду) на конкурсе "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: опубликовано в vk.com/studvesnarsm. Финал конкурса "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Финал конкурса "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Финал конкурса "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Финал конкурса "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Финал конкурса "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Финал конкурса "Краса студенчества России". Ноябрь 2017 года. Фото: vk.com/studvesnarsm. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia. Ольга Шевченко. Фото: vk.com/asaumedia.

А победительницей конкурса стала хабаровчанка Людмила Блинникова, курсантка Дальневосточного Юридического Института МВД России.

Конкурс проходил с 1 по 6 ноября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Из 42 участниц выбрали дюжину финалисток, в число которых и попала Ольга.

Кто такая Ольга Шевченко

В декабре 2016 года Ольга Шевченко победила в конкурсе "Мисс студенчества Алтая". Девушка учится на первом курсе магистратуры агрономического факультета АГАУ, а до этого закончила бакалавриат экномфака этого же вуза.

Ольга Шевченко ведет активную общественную жизнь, она комиссар студенческого строительного отряда "Фантазия" и боец снежного десанта "Синяя Птица". Работала на стройке космодрома "Восточный", трудилась во Всероссийском сводном сервисном отряде "Ялта" на возведении дороги Москва—Санкт-Петербург и на стройках в Алтайском крае.

Главным увлечением девушки стала музыка: она не только исполняет, но и пишет песни. Девушка победила в несколько всероссийских краевых конкурсов и фестивалей. Оля написала гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза и гимн Российской студенческой весны на Алтае.