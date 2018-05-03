Жители Барнаула сняли на видео лося, который переплывает Обь

На кадрах видно, что зверь пересек реку и вышел на берег. Ролик сняли мужчины, которые плыли на лодке.

Напомним, недавно в огород частного дома в барнаульском поселке Гоньба забрел лось. Чтобы выгнать зверя в лес, на место прибыли представители оперативных служб. После продолжительной погони егерь принял решение застрелить животное.