Жители Барнаула сняли на видео лося, который переплывает Обь

В Алтайском крае очевидцы сняли на видео лося, который переплывает Обь. Ролик разместили в группе "Барнаул 22".
На кадрах видно, что зверь пересек реку и вышел на берег. Ролик сняли мужчины, которые плыли на лодке.
Напомним, недавно в огород частного дома в барнаульском поселке Гоньба забрел лось. Чтобы выгнать зверя в лес, на место прибыли представители оперативных служб. После продолжительной погони егерь принял решение застрелить животное.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.