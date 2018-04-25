Чиновники рассказали, почему егерь застрелил забредшего в Барнаул лося

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Происшествия

22 апреля в барнаульском поселке Гоньба был убит лось. Животное заблудилось, вышло в поселок и гуляло по огороду. Вначале его хотели выгнать в лес. Но потом егеря решили застрелить зверя. В краевом минприроды рассказали, что стало причиной отстрела.

В Барнауле застрелили лося.
В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22.

В ведомстве говорят, что инспекторы сделали все возможное, чтобы минимизировать ущерб для местных жителей и обеспечить безопасность. Но в итоге пришлось применить оружие.

Как оказалось, лось в поселке попал в необычную обстановку и запаниковал из-за встречи с людьми. Когда его пытались выгнать, он перепрыгивал и перелазил через различные препятствия. Когда на место подоспели специалисты минприроды, у зверя на брюхе уже была смертельная рана, пишет "Комсомольская правда". Однако животное все еще представляло опасность для людей, поэтому его решили застрелить.

В минприроды сказали, чтобы сопроводить животное в естественную среду обитания, нужно было создать специальной коридор. Но этого на первоначальном этапе не сделали. 

Что нужно делать, если в населенном пункте обнаружили дикого зверя

Совет от минприроды Алтайского края:

— При обнаружении дикого животного в пределах поселений, необходимо незамедлительно передать информацию начальнику Отдела учета и использования объектов животного мира Евгению Александровичу Батурину (29-68-23), либо обратиться в приемную Министерства (29-67-68).

Помните, что быть уверенным в неагрессивном поведении зверя — нельзя.

В Барнауле застрелили лося.
В Барнауле застрелили лося.

Как выгнать дикого зверя из населенного пункта

Для этого нужно создать коридор или использовать шумовые сигналы. Чаще всего эти методы оказываются действенными. Но бывают случаи, когда животное слишком глубоко проникло в черту населенного пункта. Тогда эти методы могут не сработать.

Такое крупное животное как лось весом около 300-400 кг представляет большую опасность, ведь поведение может быть непредсказуемым.

В таких случаях применяются методы временного усыпления и вывоза животного в естественную среду обитания.

Почему так уязвимы лоси

Наиболее уязвимые — молодые лоси, у которых еще нет обостренного чувства опасности. Особенность их поведения заключается в том, что самка при появлении нового потомства прогоняет свое годовалое дитя. Животное вынуждено дальше двигаться в одиночку, основываясь на малом опыте самостоятельной жизни.

Такая особь менее осторожна, выходит на трассы, забредает в пределы населенных пунктов. Если животное заходит в черту города — в 70% случаев они сами себе наносят увечья, натыкаясь на заборы, ограждения, сооружения.

В Барнауле застрелили лося.
В Барнауле застрелили лося.

Другие случаи с заблудившимися зверями в Алтайском крае

Лоси ежегодно заходят в Барнаул. В прошлом году в нагорной части города заметили несколько лосей, три года назад копытное животное добралось почти до площади Октября. 

На прошлой неделе медведь вышел на приусадебный участок в селе Колывань Курьинского района. Животное пришло на манящие запахи. Специалисты краевого минприроды сопроводили медведя в естественную среду обитания, загнав вглубь леса подальше от села.

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