Чиновники рассказали, почему егерь застрелил забредшего в Барнаул лося

22 апреля в барнаульском поселке Гоньба был убит лось. Животное заблудилось, вышло в поселок и гуляло по огороду. Вначале его хотели выгнать в лес. Но потом егеря решили застрелить зверя. В краевом минприроды рассказали, что стало причиной отстрела.
В ведомстве говорят, что инспекторы сделали все возможное, чтобы минимизировать ущерб для местных жителей и обеспечить безопасность. Но в итоге пришлось применить оружие.
Как оказалось, лось в поселке попал в необычную обстановку и запаниковал из-за встречи с людьми. Когда его пытались выгнать, он перепрыгивал и перелазил через различные препятствия. Когда на место подоспели специалисты минприроды, у зверя на брюхе уже была смертельная рана, пишет "Комсомольская правда". Однако животное все еще представляло опасность для людей, поэтому его решили застрелить.
В минприроды сказали, чтобы сопроводить животное в естественную среду обитания, нужно было создать специальной коридор. Но этого на первоначальном этапе не сделали.
Что нужно делать, если в населенном пункте обнаружили дикого зверя
Совет от минприроды Алтайского края:
— При обнаружении дикого животного в пределах поселений, необходимо незамедлительно передать информацию начальнику Отдела учета и использования объектов животного мира Евгению Александровичу Батурину (29-68-23), либо обратиться в приемную Министерства (29-67-68).
Помните, что быть уверенным в неагрессивном поведении зверя — нельзя.
Как выгнать дикого зверя из населенного пункта
Для этого нужно создать коридор или использовать шумовые сигналы. Чаще всего эти методы оказываются действенными. Но бывают случаи, когда животное слишком глубоко проникло в черту населенного пункта. Тогда эти методы могут не сработать.
Такое крупное животное как лось весом около 300-400 кг представляет большую опасность, ведь поведение может быть непредсказуемым.
В таких случаях применяются методы временного усыпления и вывоза животного в естественную среду обитания.
Почему так уязвимы лоси
Наиболее уязвимые — молодые лоси, у которых еще нет обостренного чувства опасности. Особенность их поведения заключается в том, что самка при появлении нового потомства прогоняет свое годовалое дитя. Животное вынуждено дальше двигаться в одиночку, основываясь на малом опыте самостоятельной жизни.
Такая особь менее осторожна, выходит на трассы, забредает в пределы населенных пунктов. Если животное заходит в черту города — в 70% случаев они сами себе наносят увечья, натыкаясь на заборы, ограждения, сооружения.
Другие случаи с заблудившимися зверями в Алтайском крае
Лоси ежегодно заходят в Барнаул. В прошлом году в нагорной части города заметили несколько лосей, три года назад копытное животное добралось почти до площади Октября.
На прошлой неделе медведь вышел на приусадебный участок в селе Колывань Курьинского района. Животное пришло на манящие запахи. Специалисты краевого минприроды сопроводили медведя в естественную среду обитания, загнав вглубь леса подальше от села.
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