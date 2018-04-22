Барнаульские силовики и спасатели застрелили лося в огороде

В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22. В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22. В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22.

По словам очевидцев, лось забрел в огород и вел себя достаточно агрессивно. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, ГИБДД, а также егерь. По словам местных жителей, животное некоторое время гоняли по поселку, в том числе с помощью сирены.

Лось не уходил из поселка, поэтому егерь принял решение убить животное — зверя застрелили.