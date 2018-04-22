Барнаульские силовики и спасатели застрелили лося в огороде

Днем 22 апреля в огород частного дома в барнаульском поселке Гоньба забрел лось. Чтобы выгнать зверя в лес, на место прибыли представители оперативных служб. После продолжительной погони егерь принял решение застрелить животное, сообщили подписчики Barnaul22.
В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22.
В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22.
В Барнауле застрелили лося. Фото: Barnaul22.
По словам очевидцев, лось забрел в огород и вел себя достаточно агрессивно. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, ГИБДД, а также егерь. По словам местных жителей, животное некоторое время гоняли по поселку, в том числе с помощью сирены.
Лось не уходил из поселка, поэтому егерь принял решение убить животное — зверя застрелили.
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