МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Алтайском крае

Сегодня, 15:03.
Жизнь

Главное управление МЧС по Алтайскому краю предупредило жителей региона о сложных метеоусловиях. Ожидаются серьезные порывы ветра, это может привести к пожарам.

Ураганный ветер в Барнауле.
Ураганный ветер в Барнауле. Фото из архива редакции.

По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достичь 20 метров в секунду. В предстоящие сутки погода существенно не изменится.

Представители МЧС просят жителей края проявлять осторожность и предпринять меры безопасности:

  • убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы
  • не ставить машины рядом с деревьями и балконами
  • ходить подальше от зданий и строений, старых деревьев.

Также спасатели напоминают, что с 12 апреля в регионе объявлено о начале пожароопасного сезона. Жителей края просят не жечь траву в полях и не разводить костры.

"С усилением ветра даже окурок сигареты, брошенный в сухую траву, способен превратиться в большой пожар и нанести огромный ущерб здоровью и жилищам граждан", — отмечают в МЧС.

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