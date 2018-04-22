МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Алтайском крае

Главное управление МЧС по Алтайскому краю предупредило жителей региона о сложных метеоусловиях. Ожидаются серьезные порывы ветра, это может привести к пожарам.
По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достичь 20 метров в секунду. В предстоящие сутки погода существенно не изменится.
Представители МЧС просят жителей края проявлять осторожность и предпринять меры безопасности:
- убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы
- не ставить машины рядом с деревьями и балконами
- ходить подальше от зданий и строений, старых деревьев.
Также спасатели напоминают, что с 12 апреля в регионе объявлено о начале пожароопасного сезона. Жителей края просят не жечь траву в полях и не разводить костры.
"С усилением ветра даже окурок сигареты, брошенный в сухую траву, способен превратиться в большой пожар и нанести огромный ущерб здоровью и жилищам граждан", — отмечают в МЧС.
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