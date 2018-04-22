МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Алтайском крае

По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достичь 20 метров в секунду. В предстоящие сутки погода существенно не изменится.

Представители МЧС просят жителей края проявлять осторожность и предпринять меры безопасности:

убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы

не ставить машины рядом с деревьями и балконами

ходить подальше от зданий и строений, старых деревьев.

Также спасатели напоминают, что с 12 апреля в регионе объявлено о начале пожароопасного сезона. Жителей края просят не жечь траву в полях и не разводить костры.