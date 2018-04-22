На Алтае потеплеет до +22

В воскресенье, 22 апреля, в Алтайском крае будет теплая погода. При этом ожидается сильный ветер, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.
В Алтайском крае потеплеет до +17...+22. Днем переменная облачность, местами в западных районах небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Барнауле днем ожидается +17...+19. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.
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