Июнь и июль на Алтае будут жаркими. Чем это плохо?

Из-за прогнозируемых высоких температур и большого количества еще не растаявшего снега в горах в 2018 году вторая волна паводка на Алтае может пойти по сценарию 2014 года. Тогда здесь пережили сильнейшее за 50 лет наводнение.

Гритчин также рассказал, что первая волна паводка все еще продолжается в Алтайском крае. В зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов и 8 тысяч приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тысячам жителям в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей на компенсационные выплаты жителям.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля.

В Республике Алтай паводок причинил ущерб инфраструктуре — региону необходимо 280 млн рублей чтобы восстановить 4 моста. Также нужно ремонтировать дороги. С начала паводка-2018 были подтоплены 102 домовладения в 15 населенных пунктах.