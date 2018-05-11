В Бийске из-за холодов отложили отключение горячей воды

Гидравлические испытания теплосетей традиционно проводят в мае после окончания отопительного сезона для обнаружения дефектов на теплотрассах. Однако из-за погоды их перенесли с 14 на 21 мая.

Издание отмечает, что после выявления скрытых дефектов на магистральных и квартальных сетях, теплоэнергетики приступят к ликвидации технологических повреждений и текущему ремонту. Все мероприятия энергетики завершат в первой декаде июня.

Напомним, в Барнауле в мае также начнутся гидравлические испытания. Первыми без горячей воды останутся барнаульцы по контуру ТЭЦ-3.