Неожиданно: в Алтайском крае сильно испортится погода

В Алтайском крае 18 и 19 мая ухудшится погода. Синоптики прогнозируют дождь, местами мокрый снег, грозы, град и гололед, сообщает алтайский ЦГМС.
Напомним, днем 18 и сутки 19 мая с прохождением атмосферных фронтов западного циклона в регионе ожидают штормовую погоду. В северных и предгорных районах 19 мая может появиться снежный покров.
Погода в Алтайском крае 18 мая:
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Днем в северных и западных районах дождь, местами гроза, возможен град, утром местами туман
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Температура воздуха +10...+15 градусов
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Ветер юго-западный, 8-13 м/с, с усилением до 15-20 м/с, в западных районах местами порывы 20-25 м/с
Погода в Алтайском крае 19 мая:
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Днем на большей части территории края дождь и мокрый снег. В северных и предгорных районах местами появление временного снежного покрова, гололед
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Температура воздуха +5...+10 градусов
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Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с
Потепление ожидают с 21 мая.
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