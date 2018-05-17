Неожиданно: в Алтайском крае сильно испортится погода

Напомним, днем 18 и сутки 19 мая с прохождением атмосферных фронтов западного циклона в регионе ожидают штормовую погоду. В северных и предгорных районах 19 мая может появиться снежный покров.

Погода в Алтайском крае 18 мая:

Днем в северных и западных районах дождь, местами гроза, возможен град, утром местами туман

Температура воздуха +10...+15 градусов

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, с усилением до 15-20 м/с, в западных районах местами порывы 20-25 м/с

Погода в Алтайском крае 19 мая:

Днем на большей части территории края дождь и мокрый снег. В северных и предгорных районах местами появление временного снежного покрова, гололед

Температура воздуха +5...+10 градусов

Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с

Потепление ожидают с 21 мая.

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