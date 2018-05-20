В Алтайском крае потеплеет до +16 градусов

Последний день недели прогнозируется без осадков. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.

В Барнауле 20 мая ожидается +11...+14 и тоже без дождя.

Настоящее тепло придет в регион в понедельник 21 мая. В этот день синоптики прогнозируют +21...+26 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с с усилением до 13-18 м/с.

При этом ночь с воскресенья на понедельник будет относительно холодной: +5...+10, в восточных и предгорных районах -1...+4 . А в северных районах в ночное время возможен дождь.

В Барнауле 21 мая ожидается 22...24 градуса тепла и преимущественно без осадков.

Напомним, что накануне, 19 мая, в крае выпал снег.