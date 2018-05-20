В Алтайском крае потеплеет до +16 градусов

20 мая в Алтайский край придет тепло. По данным синоптиков, в воскресенье будет +11...+16 градусов.
Последний день недели прогнозируется без осадков. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.
В Барнауле 20 мая ожидается +11...+14 и тоже без дождя.
Настоящее тепло придет в регион в понедельник 21 мая. В этот день синоптики прогнозируют +21...+26 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с с усилением до 13-18 м/с.
При этом ночь с воскресенья на понедельник будет относительно холодной: +5...+10, в восточных и предгорных районах -1...+4 . А в северных районах в ночное время возможен дождь.
В Барнауле 21 мая ожидается 22...24 градуса тепла и преимущественно без осадков.
Напомним, что накануне, 19 мая, в крае выпал снег.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.