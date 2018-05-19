"Воу, май, полегче": жители Алтая не рады выпавшему снегу

В ночь на 19 мая в Алтайском крае, как и обещали синоптики, шел снег. Местами он лег достаточно плотным слоем, местами — вызвал метель. "19 мая, лето отменили", — шутят в соцсетях.
Если в октябре-ноябре пушистые хлопья снега вызывают у жителей Алтая умиление, то в мае аналогичные мягкие хлопья вызывают крайнюю грусть,тоску и много вопросов к природе.
sidcros94: "Воу, воу, май, полегче".
schikadam: "19 мая я не этого от тебя ждала. Зачем ты так?"
vestyviktor: 19 мая, лето отменили".
Но некоторые не отчаиваются и надеются на лучшее — на лето.
А это видео снято 17 мая. Посевная в аграрном крае идет несмотря на снег.
Белые снежные хлопья нагрянули не только в Алтайский край. В соседнем Новосибирске все завалено "тополиным пухом" (читай — снегом).
Между тем синоптики прогнозируют, что тепло придет на Алтай после 21 мая.
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