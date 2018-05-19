"Воу, май, полегче": жители Алтая не рады выпавшему снегу

Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/vestyviktor. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/schikadam. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/olesydortman. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/iren_never. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/sagaidac. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/natalia_luiza_tolik. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/oksanka.nechaeva.68. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: altapress.ru. Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: altapress.ru. Снег в мае в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Если в октябре-ноябре пушистые хлопья снега вызывают у жителей Алтая умиление, то в мае аналогичные мягкие хлопья вызывают крайнюю грусть,тоску и много вопросов к природе.

sidcros94: "Воу, воу, май, полегче".

schikadam: "19 мая я не этого от тебя ждала. Зачем ты так?"

vestyviktor: 19 мая, лето отменили".

Но некоторые не отчаиваются и надеются на лучшее — на лето.

А это видео снято 17 мая. Посевная в аграрном крае идет несмотря на снег.

Белые снежные хлопья нагрянули не только в Алтайский край. В соседнем Новосибирске все завалено "тополиным пухом" (читай — снегом).

Публикация от Иринка (@knopka_irina_83) 18 Май 2018 в 7:12 PDT

Между тем синоптики прогнозируют, что тепло придет на Алтай после 21 мая.