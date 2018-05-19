"Воу, май, полегче": жители Алтая не рады выпавшему снегу

Сегодня, 09:25.
Жизнь

В ночь на 19 мая в Алтайском крае, как и обещали синоптики, шел снег. Местами он лег достаточно плотным слоем, местами — вызвал метель. "19 мая, лето отменили", — шутят в соцсетях.

Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/vestyviktor.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/schikadam.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/olesydortman.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/iren_never.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/sagaidac.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/natalia_luiza_tolik.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/oksanka.nechaeva.68.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: altapress.ru.
Снег в Алтайском крае 19 мая 2018 года. Фото: altapress.ru.
Снег в мае в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Если в октябре-ноябре пушистые хлопья снега вызывают у жителей Алтая умиление, то в мае аналогичные мягкие хлопья вызывают крайнюю грусть,тоску и много вопросов к природе. 

sidcros94: "Воу, воу, май, полегче".

schikadam: "19 мая я не этого от тебя ждала. Зачем ты так?"

vestyviktor: 19 мая, лето отменили".

Но некоторые не отчаиваются и надеются на лучшее — на лето.

#утротыпрекраснозимауходиприйдилето

Публикация от 🌸AlinoчkaMalinoчka🌸 (@alinamalina1704)

А это видео снято 17 мая. Посевная в аграрном крае идет несмотря на снег. 

Белые снежные хлопья нагрянули не только в Алтайский край. В соседнем Новосибирске все завалено "тополиным пухом" (читай — снегом).

Между тем синоптики прогнозируют, что тепло придет на Алтай после 21 мая.

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