Дождь, сугробы и гололед: синоптики пообещали ненастные выходные на Алтае

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Жизнь

В Алтайском крае  19 мая объявлено штормовое предупреждение: в регионе прогнозируют сильный ветер, мощные осадки, а местами грозы град и гололед. В некоторых районах снег укроет землю. Температура воздуха при всем этом празднике непогоды не превысит +10 градусов.

Непогода. Снег гололед,метель.
Непогода. Снег гололед,метель. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Прогноз погоды на 19 мая в Алтайском крае

Переменная облачность, на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. По северу и в предгорьях — появление временного снежного покрова, гололёд. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, местами порывы  22-27 м/с.

Температура +5  … +10 градусов.

Прогноз погоды на 19 мая в Барнауле

Переменная облачность, временами дождь и мокрый снег, местами появление временного снежного покрова. Гололед. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

Температура +5 … +7.

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