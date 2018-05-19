Дождь, сугробы и гололед: синоптики пообещали ненастные выходные на Алтае

В Алтайском крае 19 мая объявлено штормовое предупреждение: в регионе прогнозируют сильный ветер, мощные осадки, а местами грозы град и гололед. В некоторых районах снег укроет землю. Температура воздуха при всем этом празднике непогоды не превысит +10 градусов.
Прогноз погоды на 19 мая в Алтайском крае
Переменная облачность, на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. По северу и в предгорьях — появление временного снежного покрова, гололёд. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с.
Температура +5 … +10 градусов.
Прогноз погоды на 19 мая в Барнауле
Переменная облачность, временами дождь и мокрый снег, местами появление временного снежного покрова. Гололед. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
Температура +5 … +7.
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