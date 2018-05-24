Выше +30: синоптики прогнозируют жару и грозы в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 26 и 27 мая, заметно потеплеет. В некоторых районах столбик термометра превысит +30 градусов. Кроме того, возможны грозы, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу: днем температура воздуха +20...+25 градусов, в южных районах +26...+31 градусов

в отдельных районах дождь, гроза, при грозе в южных районах возможен град

ветер юго-западный, 6-11 м/с местами порывы до 21 м/с Погода в Алтайском крае в воскресенье: днем температура воздуха +21...+26 градусов, в южных районах до +32, в северо-западных районах +14...+19 градусов

в отдельных районах дождь, гроза, в северо-западных районах сильный дождь, возможен град

ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с Напомним, гидрометцентр России прогнозирует прохладную для июня погоду в Алтайском крае.