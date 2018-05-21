Гидрометцентр: начало лета на Алтае будет холодным

Гидрометцентр России прогнозирует прохладную для июня погоду в Алтайском крае, пишет "Российская газета". Такую же погоду ожидают в Республике Алтай.
В Алтайском крае и Республике Алтай в июне будет мало осадков, сообщает Гидрометцентр. В целом, на большей части территории России количество выпавших осадков не будет превышать норму.
Ранее altpress.ru писал о том, что синоптики составили предварительный долгосрочный прогноз на лето-2018.
В июне 2018 года температура не будет выбиваться из среднестатистических рамок. Синоптики прогнозируют, что по июню температура воздуха, в среднем, будет колебаться от +16 до +20 градусов (с учетом ночных и дневных температур).
Первая половина июня прогнозируется ночью +2...+7 градусов. Однако местами возможны заморозки на почве 0...-3, но будут и относительно теплые ночи от +9 до +14.
Температура воздуха днем в первой половине месяца ожидается от +13...+18 до +21...+26. А местами местами по югу края будет совсем жарко: до +31.
Вторая половина месяца обещает быть еще теплее. Ночью прогнозируют +11...+16, а в дневное время нас ждет +21...+26. В самом конце июня местами +31.
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