Гидрометцентр: начало лета на Алтае будет холодным

В Алтайском крае и Республике Алтай в июне будет мало осадков, сообщает Гидрометцентр. В целом, на большей части территории России количество выпавших осадков не будет превышать норму.

Ранее altpress.ru писал о том, что синоптики составили предварительный долгосрочный прогноз на лето-2018.

В июне 2018 года температура не будет выбиваться из среднестатистических рамок. Синоптики прогнозируют, что по июню температура воздуха, в среднем, будет колебаться от +16 до +20 градусов (с учетом ночных и дневных температур).

Первая половина июня прогнозируется ночью +2...+7 градусов. Однако местами возможны заморозки на почве 0...-3, но будут и относительно теплые ночи от +9 до +14.

Температура воздуха днем в первой половине месяца ожидается от +13...+18 до +21...+26. А местами местами по югу края будет совсем жарко: до +31.

Вторая половина месяца обещает быть еще теплее. Ночью прогнозируют +11...+16, а в дневное время нас ждет +21...+26. В самом конце июня местами +31.