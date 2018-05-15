Мимими: на Алтае сняли снежного барса, кувыркающегося на склоне.

В пресс-службе Сайлюгемского парка пишут, что уникальные кадры сделали на участке Баян-Чаган. Там фотоловушку установили в 2014 году для наблюдения за алтайскими горными баранами. Однако вместо стада аргали в объектив попал снежный барс. По словам специалистов, ирбис терся об острые камни, чтобы ускорить процесс линьки.

— Это было приятное удивление, так как за 4 года наблюдений на этой территории мы не фиксировали ни одного редкого хищника. В прошлом году на соседнем участке была снята самка с двумя котятами. Скорее всего, это один из подросших детенышей, осваивающий собственную территорию. Предполагаем, что это самка 2-3 лет: для самок характерно обитание на сопредельных участках с матерью. Молодая особь заселилась на этой территории с зимы. Популяция постепенно восстанавливается и снежные барсы осваивают новые территории, — рассказал Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

Для наблюдения за зверем поставили дополнительные камеры. В ближайшее время ученые получат новые снимки и смогут определить пол снежного барса.