На видео впервые сняли барсов, живущих на "алтайском Марсе"

Сегодня, 08:06.
Жизнь

Всемирный фонд дикой природы (WWF) обнародовал кадры с самкой барса и ее двумя котятами, которые автоматические камеры слежения сняла в 2017 году на плато Укок в Горном Алтае. Эту хищницу сотрудники природного парка "Зона покоя Укок" окрестили Южанкой. А накануне парку частные сторонники WWF подарили специально оборудованный УАЗ, чтобы увеличить количество рейдов по сохранению снежного барса на плато.

Самка барса Южанка. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянское отделение WWF.
Самка барса Южанка. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянское отделение WWF.
Котенок Южанки. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянское отделение WWF.
Котенок Южанки. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянское отделение WWF.
Самка барса Южанка. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянское отделение WWF.
Мониторинг снежного барса на Укоке. Фото: И. Усанов.
Установка видеоловушки на плато Укок. Фото: И. Усанов.
Сотрудникам природного парка "Зона покоя Укок" частные сторонники WWF подарили новый УАЗ. Фото: Л. Ивашкина.
Сотрудникам природного парка "Зона покоя Укок" частные сторонники WWF подарили новый УАЗ. Фото: Л. Ивашкина.

Первый рейд на новом автомобиле запланирован уже на начало марта на территорию урочища Карагем, где пройдет следующий этап обследования мест обитания снежного барса и сибирского горного козла в рамках общероссийских ежегодных учетов.

Александр Карнаухов,
старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

— В прошлом году, когда на Укоке было впервые документально подтверждено обитание снежного барса, нам стало очевидно, что сохранение ирбиса здесь просто невозможно без усиления охраны и увеличения количества и улучшения качества рейдов. До сегодняшнего дня у природного парка не было автомобиля для ведения антибраконерской деятельности. Кроме новой машины в этом году природный парк получит средства для оперативной работы.

Всего поддержка парка со стороны WWF в этом году составит более 1 миллиона рублей, что является довольно серьезной суммой, принимая во внимание тот факт, что средний годовой бюджет природных парков Республики Алтай составляет около 400-500 тысяч рублей.

На Алтае ученые впервые сфотографировали самку снежного барса сразу с четырьмя котятами

Самку ирбиса Южанку и ее двух детенышей специалистам удалось обнаружить тоже с помощью Алтае-Саянского отделения WWF и при поддержке компании "М.Видео". Местные жители неоднократно сообщали ученым о том, что видели на Укоке места снежного барса. И лишь в конце августа прошлого года была организована экспедиция, участники которой установили десять камер вдоль российско-монгольской и российско-китайской границы. А уже в сентябре одна из камер зафиксировала Южанку с котятами.

И вот видео с самкой барса и ее детенышами стали доступны широкой публике.

Справка

Природный парк "Зона покоя Укок" — особо охраняемая территория регионального значения . Он создан в 2005 году на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Большая часть территории парка входит в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай — Золотые горы". Основные задачи парка: сохранение природной среды, природных ландшафтов и создание условий для развития щадящего экологического туризма с учетом интересов местных сообществ.

Пейзажи плато Укок настолько необычны, что иногда их называют марсианскими. Эта территория знаменита еще и тем, что здесь было обнаружено захоронение т.н. принцессы Укока, мумия которой хранится теперь в музее Горно-Алтайска.

Через эту территорию может пройти газопровод в Китай, против чего выступают ряд экологов.

Плато Укок.
Плато Укок.
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