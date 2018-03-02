На видео впервые сняли барсов, живущих на "алтайском Марсе"

Всемирный фонд дикой природы (WWF) обнародовал кадры с самкой барса и ее двумя котятами, которые автоматические камеры слежения сняла в 2017 году на плато Укок в Горном Алтае. Эту хищницу сотрудники природного парка "Зона покоя Укок" окрестили Южанкой. А накануне парку частные сторонники WWF подарили специально оборудованный УАЗ, чтобы увеличить количество рейдов по сохранению снежного барса на плато.
Первый рейд на новом автомобиле запланирован уже на начало марта на территорию урочища Карагем, где пройдет следующий этап обследования мест обитания снежного барса и сибирского горного козла в рамках общероссийских ежегодных учетов.
Александр Карнаухов,
старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:
— В прошлом году, когда на Укоке было впервые документально подтверждено обитание снежного барса, нам стало очевидно, что сохранение ирбиса здесь просто невозможно без усиления охраны и увеличения количества и улучшения качества рейдов. До сегодняшнего дня у природного парка не было автомобиля для ведения антибраконерской деятельности. Кроме новой машины в этом году природный парк получит средства для оперативной работы.
Всего поддержка парка со стороны WWF в этом году составит более 1 миллиона рублей, что является довольно серьезной суммой, принимая во внимание тот факт, что средний годовой бюджет природных парков Республики Алтай составляет около 400-500 тысяч рублей.
Самку ирбиса Южанку и ее двух детенышей специалистам удалось обнаружить тоже с помощью Алтае-Саянского отделения WWF и при поддержке компании "М.Видео". Местные жители неоднократно сообщали ученым о том, что видели на Укоке места снежного барса. И лишь в конце августа прошлого года была организована экспедиция, участники которой установили десять камер вдоль российско-монгольской и российско-китайской границы. А уже в сентябре одна из камер зафиксировала Южанку с котятами.
И вот видео с самкой барса и ее детенышами стали доступны широкой публике.
Справка
Природный парк "Зона покоя Укок" — особо охраняемая территория регионального значения . Он создан в 2005 году на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Большая часть территории парка входит в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай — Золотые горы". Основные задачи парка: сохранение природной среды, природных ландшафтов и создание условий для развития щадящего экологического туризма с учетом интересов местных сообществ.
Пейзажи плато Укок настолько необычны, что иногда их называют марсианскими. Эта территория знаменита еще и тем, что здесь было обнаружено захоронение т.н. принцессы Укока, мумия которой хранится теперь в музее Горно-Алтайска.
Через эту территорию может пройти газопровод в Китай, против чего выступают ряд экологов.
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