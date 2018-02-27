На Алтае ученые впервые сфотографировали самку снежного барса сразу с четырьмя котятами

В феврале в Сайлюгемском национальном парке в Горном Алтае удалось получить уникальные кадры самки с четырьмя котятами. А всего в долине реки Аргут, где ученые парка и Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводили мониторинг барсов и горных козлов, было обнаружено девять ирбисов.
Для того чтобы сделать выводы о присутствие в долине реки двух взрослых барсов-самцов и двух половозрелых самок с выводками с одним и четырьмя котятами, 12 сотрудникам Сайлюгемского парка пришлось проверить 17 фотоловушек. Эти приборы были установлены в труднодоступной местности. Поэтому ученые с 9 по 19 февраля преодолели 260 км конных и пеших маршрутов по горных хребтам.
Алексей Кужлеков,
научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка:
— До февраля этого года фотоловушки на Алтае ни разу не фиксировали самок снежного барса сразу с четырьмя детенышами. Два года назад подобный уникальный случай был зарегистрирован в Монголии, а теперь вот и наши ирбисы отличились. Эта семья ирбисов обитает в самом центре кластера "Аргут" Сайлюгемского нацпарка, а это значит, что в границах нацпарка стали появляться молодые особи, ирбисы чувствуют себя здесь в безопасности, и группировка снежных барсов растёт.
Также ученые зафиксировали своих "старых знакомых" в другом месте исследования — на Южно-Чуйском хребте. Здесь еще весной прошлого года самка по имени Метка родила трех барсят. Имена этим малышам дали жители Республики Алтай, назвав троицу Сай, Люк и Гема. Теперь удалось получить фото с этими зверями.
Алексей Кужлеков,
научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка:
— Обрадовали нас и снимки самки по имени Метка. Мы видим тех же котят, уже подросших, Метка, как заботливая мама, выходила и выкормила всех троих.
Справка
Обследование бассейна реки Аргут в Горном Алтае стало первой полевой работой в рамках ежегодного мониторинга снежного барса и сибирского горного козла в России, который осуществляется по инициативе и при поддержке Алтае-Саянского отделения WWF и банка ВТБ в рамках проекта по сохранению больших кошек в России. В конце февраля будут обследованы местообитания ирбиса на других участках бассейна реки Аргут и на Курайском хребте в Горном Алтае. Сейчас продолжаются работы на хребте Восточный Саян в Республике Бурятия. В марте пройдет учет ирбиса в Республике Тыва. К середине или концу марта участники учетов начнут камеральную обработку полученных данных по численности, распределению и состоянию всех основных группировок ирбиса в России.
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