На Алтае ученые впервые сфотографировали самку снежного барса сразу с четырьмя котятами

Снежный барс в кадре фотоловушки. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Метка, Сай, Люк и Гема. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Фотоловушка WWF. Фото: И. Усанов. Долина Аргута. Фото: Алексей Кужлеков. Самка барса с четырьмя котятами. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Алексей Кужлеков. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. След снежного барса (ирбиса). Фото: И. Усанов. Волонтер WWF Мерген Марков ставит фотоловушку. Фото: И. Усанов. Козерог. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Стадо козерогов на Аргуте. Фото: И. Усанов. Сотрудники национального парка Сайлюгемский ведут визуальное наблюдение. Фото: И. Усанов. Инспекторы прокапывают дорогу. Фото: И. Усанов. Кони инспекторов. Остановка на маршруте. Фото: И. Усанов. Волонтер WWF Мерген Марков. Фото: И.Усанов. Метка, Сай, Люк и Гема. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Инспекторы нашли старую перекладину, куда браконьеры привязывали петли. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Самка барса с четырьмя котятами. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF. Самка барса с одним котенком. Фото: предоставлено Татьяной Иваницкой, Алтае-Саянского отделение WWF.

Для того чтобы сделать выводы о присутствие в долине реки двух взрослых барсов-самцов и двух половозрелых самок с выводками с одним и четырьмя котятами, 12 сотрудникам Сайлюгемского парка пришлось проверить 17 фотоловушек. Эти приборы были установлены в труднодоступной местности. Поэтому ученые с 9 по 19 февраля преодолели 260 км конных и пеших маршрутов по горных хребтам.

Алексей Кужлеков,

научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка:

— До февраля этого года фотоловушки на Алтае ни разу не фиксировали самок снежного барса сразу с четырьмя детенышами. Два года назад подобный уникальный случай был зарегистрирован в Монголии, а теперь вот и наши ирбисы отличились. Эта семья ирбисов обитает в самом центре кластера "Аргут" Сайлюгемского нацпарка, а это значит, что в границах нацпарка стали появляться молодые особи, ирбисы чувствуют себя здесь в безопасности, и группировка снежных барсов растёт.

Также ученые зафиксировали своих "старых знакомых" в другом месте исследования — на Южно-Чуйском хребте. Здесь еще весной прошлого года самка по имени Метка родила трех барсят. Имена этим малышам дали жители Республики Алтай, назвав троицу Сай, Люк и Гема. Теперь удалось получить фото с этими зверями.

Алексей Кужлеков,

научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка:

— Обрадовали нас и снимки самки по имени Метка. Мы видим тех же котят, уже подросших, Метка, как заботливая мама, выходила и выкормила всех троих.

Справка

Обследование бассейна реки Аргут в Горном Алтае стало первой полевой работой в рамках ежегодного мониторинга снежного барса и сибирского горного козла в России, который осуществляется по инициативе и при поддержке Алтае-Саянского отделения WWF и банка ВТБ в рамках проекта по сохранению больших кошек в России. В конце февраля будут обследованы местообитания ирбиса на других участках бассейна реки Аргут и на Курайском хребте в Горном Алтае. Сейчас продолжаются работы на хребте Восточный Саян в Республике Бурятия. В марте пройдет учет ирбиса в Республике Тыва. К середине или концу марта участники учетов начнут камеральную обработку полученных данных по численности, распределению и состоянию всех основных группировок ирбиса в России.