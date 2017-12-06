В Бурятии фотоловушка сняла редких снежных барсов

В этом году камеры зафиксировали 14 проходов 9 ирбисов, включая самок с котятами, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
Всего в Бурятии установили более 40 фотоловушек на разных хребтах. Камеры покрывают территорию около 1500-2000 кв. км. На хребте Восточный Саян обследовали около 80% от общей площади восточно-саянской группировки редкого хищника. Кроме изображений ирбиса, камеры получили десятки кадров других животных: манула, алтайских уларов, кабарги, медведя.
Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF, рассказал, что WWF оценивает численность ирбиса в Бурятии почти в полтора десятка особей. По его словам, еще не вся территория хребта Восточный Саян обследована, остаются белые пятна, но уже понятно, что предпосылок для роста численности группировки редкого хищника нет.
Летом в поисках следов ирбиса только по автомобильным трассам специалисты проехали три тысячи километров, добираясь до мест заброски на полевые маршруты. Почти две тысячи километров эксперты преодолели пешком, на конях, автомобилях и лодках.
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