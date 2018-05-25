Коммунальщики: в Барнауле из-за холодов и отключения отопления электричество "жгут" как в декабре

По мнению коммунальщииков, рост потребления электричества спровоцировали отключение отопления в городе и холодная погода. Также на это повлияло и отключение горячей воды на опрессовку по контуру ТЭЦ-3.

А вот в домах, обслуживаемых ТЭЦ-2, где горячая вода продолжает поступать в дома барнаульцев, потребление электроэнергии увеличилось в среднем на 15%.

Энергорекорд Барнаула

Весенний рекорд по потреблению электричества в Барнаульской горэлектросети зафиксировали 19 мая — 5,1 млн кВт.ч. Предыдущие рекорды были отмечены только зимой. Так, например, максимум энергии Барнаул потребил 19 декабря 2012 года — 6,3 млн кВт.ч. А за прошедшую зиму максимум потребления был отмечен 21 декабря 2017 года — 5,3 млн кВт.ч.

Где зафиксирован пик нагрузок на сеть

Больше всего потребляли электричества люди, живущие в квартале, ограниченном улицами Сиреневая – Шумакова – Павловский тракт – проезд Северо-Власихинский. Здесь среднемесячные показатели превышены на 140%. В поселке Урожайном и в квартале ул. Малахова – Северо-Власихинский проезд – Павловский тракт потребление выросло на на 84%.

А вот самыми экономными оказались жители Потока, они увеличили свое потребление электроэнергии на 52%.

Комментарий специалиста

Андрей Лавринец,

главный инженер Барнаульской сетевой компании: