Коммунальщики: в Барнауле из-за холодов и отключения отопления электричество "жгут" как в декабре

Барнаульцы, живущие в домах, отапливаемых ТЭЦ-3, только за последнюю неделю стали потреблять электроэнергии на 30% больше. Об этом рассказали в Барнаульской сетевой компании, обслуживающей городские электрические сети.
По мнению коммунальщииков, рост потребления электричества спровоцировали отключение отопления в городе и холодная погода. Также на это повлияло и отключение горячей воды на опрессовку по контуру ТЭЦ-3.
А вот в домах, обслуживаемых ТЭЦ-2, где горячая вода продолжает поступать в дома барнаульцев, потребление электроэнергии увеличилось в среднем на 15%.
Энергорекорд Барнаула
Весенний рекорд по потреблению электричества в Барнаульской горэлектросети зафиксировали 19 мая — 5,1 млн кВт.ч. Предыдущие рекорды были отмечены только зимой. Так, например, максимум энергии Барнаул потребил 19 декабря 2012 года — 6,3 млн кВт.ч. А за прошедшую зиму максимум потребления был отмечен 21 декабря 2017 года — 5,3 млн кВт.ч.
Где зафиксирован пик нагрузок на сеть
Больше всего потребляли электричества люди, живущие в квартале, ограниченном улицами Сиреневая – Шумакова – Павловский тракт – проезд Северо-Власихинский. Здесь среднемесячные показатели превышены на 140%. В поселке Урожайном и в квартале ул. Малахова – Северо-Власихинский проезд – Павловский тракт потребление выросло на на 84%.
А вот самыми экономными оказались жители Потока, они увеличили свое потребление электроэнергии на 52%.
Комментарий специалиста
Андрей Лавринец,
главный инженер Барнаульской сетевой компании:
Рост энергопотребления не повлиял на надежность электросетей. Все оборудование продолжает функционировать в штатном режиме, перегрузок по кабельным линиям не зафиксировано. В настоящее время загрузка барнаульских электросетей составляет порядка 50%. Электросети обладают двукратным запасом прочности и, если потребуются, могут выдержать гораздо большие нагрузки, чтобы обеспечить горожанам комфортные условия.
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