Отключение горячей воды в Барнауле в 2018 году: график

14 мая по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле отключили горячую поду. В городе начались гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей, сообщает мэрия. Altapress.ru рассказывает о графике отключения горячей воды в Барнауле в 2018 году.

Отключение горячей воды в Барнауле По контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключили с 14 мая по 6 июня.

По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 18 июня по 11 июля. Где отключили горячую воду: контур ТЭЦ-3 в Барнауле Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;

Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;

Железнодорожный район — улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;

В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова. Где отключат горячую воду в июне: контур ТЭЦ-2 в Барнауле Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;

Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;

Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;

Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;

В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.