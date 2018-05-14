В Барнауле отключили горячую воду: как выбрать водонагреватель?

Какие бывают водонагреватели?

Водонагреватели могут работать на газе и на электричестве. Газовые приборы подходят только для квартир с централизованным газоснабжением. Установка газовых водонагревателей значительно сложнее, чем электрических, но при этом в быту они экономнее, ведь газ значительно дешевле электричества.

По способу нагрева водонагреватели делятся на проточные (нагрев на ходу) и накопительные (с использованием бака).

Водонагреватель проточный и накопительный: плюсы и минусы

Проточные водонагреватели позволяют не бояться, что в кране внезапно закончится горячая вода. Они не зависят от объема бака, потому что нагревают постоянно поступающую воду, и не занимают много места. Проточные водонагреватели потребляют много электроэнергии и зависят от давления в трубопроводе: если оно низкое, прибор не будет работать.

Главный минус накопительных водонагревателей — ограниченный объем бака. Но накопительные приборы гораздо экономичнее.

Что нужно учитывать при выборе водонагревателя?

Выдержит ли проводка напряжение необходимое для электрического водонагревателя;

Есть ли условия для безопасной и эффективной работы газового устройства;

Сколько места нужно для установки прибора;

Есть ли у водонагревателя возможность регулировки температуры воды;

Какой объем бака у водонагревателя (если речь идет о накопительном типе);

Если речь идет о газовом устройстве, важно обратить внимание на систему розжига, модуляцию пламени и систему безопасности;

Соизмерима ли мощность греющего элемента с объемом;

Тип установки (вертикальный или горизонтальный) и вид подводки, которым прибор подключается к водопроводу или трубе;

Какие средства защиты предусмотрены в конструкции водонагревателя.

Сколько стоят водонагреватели в Барнауле?

Разброс цен на водонагреватели в барнаульских магазинах большой.

На сайтах сетей "DNS Технопоинт", М.Видео и "Эльдорадо" покупателям предлагают водонагреватели примерно от 2 тысяч рублей. Самые дешевые приборы — электрические проточные. Цены на накопительные водонагреватели начинаются примерно от 4-5 тыс. рублей.

Самый дорогой водонагреватель в ассортименте одной из компаний стоит около 176 тыс. рублей.