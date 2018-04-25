Что увидели жилинспекторы, неожиданно посетившие дома трех управляющих компаний в Барнауле

Жилинспектор для эксперименту вызывает аварийную службу. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Дом в Барнауле на ул. Анатолия, 170. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Инспекторы проверяют, есть ли в доме на ул. Анатолия, 170 информационный стенд. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Дом в Барнауле на ул. Анатолия, 170. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Дом в Барнауле на ул. Брестской, 20. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Главный инженер УК "Город" Александр Буланков. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Информстенд в доме на ул. Пролетарской, 151. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru В доме на ул. Пролетарской, 151. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Руководитель УК "Уют и согласие" Елена Нагайцева. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru

Следов УК не обнаружено

Первый дом на маршруте — деревянная двухэтажка из старого фонда на ул. Анатолия, 170. Его обслуживает УК "Трест". Екатерина Крупина — ее директор.

Сведения об УК УК "Трест" получила лицензию в декабре 2017 года. В управлении 21 дом.

Этот старенький дом перешел к УК "Трест" в феврале. Тут точно никакой показухи: за два месяца информационные стенды в коридоре так и не появились. По крайней мере, нам их найти не удалось ни на первом, ни на втором этаже.

Как местная публика вызывает аварийку, остается тайной. "А есть ли у них вообще аварийная служба?" — интересуются журналисты. "Утверждают, что есть", — отвечает Юлия Хорева, зам государственного жилинспектора края и начальник отдела лицензирования госинспекции.

Наказывать эту УК за "грехи" (а отсутствие телефонов — явное нарушение) пока никто не собирается. Ведь наш приезд — не официальная проверка, объясняет Андрей Четвериков, замначальника отдела жилнадзора по Барнаулу.

Другое дело, если будут жалобы жильцов... Тогда нельзя будет не проверить дом официально.

"Новые стандарты? Нет проблем"

Второй пункт маршрута — кирпичная пятиэтажка на ул. Брестской, 20. Председатель совета дома Надежда Никифорова нас уже ждет. Она охотно рассказывает, как хорошо обслуживает их дома УК "Город" (депутата Барнаульской гордумы Дмитрия Ильиных).

Сведения об УК Получила лицензию в апреле 2015 года. В управлении 43 дома в трех районах Барнаула.

В подъезд стенд есть. И на нем вроде все, что надо — Андрей Четвериков не находит, к чему придраться. Правда, вспоминает он, не всю информацию компания размещает в ГИС ЖКХ — у инспекторов есть кое-какие замечания.

Затем Четвериков эксперименту ради набирает телефон аварийки. Версия инспектора такая: "Я пришел к другу и увидел — протекает батарея отопления на первом этаже".

Сотрудница на той стороне "провода" записывает заявку.

— Когда приедут-то?

— Минут через пять-десять — слесаря тут рядом на заказе.

Но мы приезда слесарей не ждем — Четвериков отзванивается и дает отбой.

Телефонные переговоры с аварийкой УК "Город" давно записывает, поясняет главный инженер УК Александр Буланков. Зачем? В спорных случаях запись можно проанализировать и разобраться, поясняет он.

Буланков новые стандарты воспринимает весьма оптимистично: соблюдать их не трудно, к повышению тарифа на текущее содержание перестройка работы не приведет.

Будет ли УК открывать представительства, чтобы они были максимум в получасе ходьбы от каждого дома — ведь у УК "Город" дома в трех районах? Главный инженер утверждает: все дома, которые обслуживает "Город", расположены компактно, в открытии представительств нет необходимости.

"В тарифах это не заложено"

Еще один дом в центре Барнаула (за "Сити-Центром") — часть жилого комплекса "Большая медведица": ул. Партизанская, 151. Дом построили в сложившемся микрорайоне, это точечная застройка. И это чувствуется: двор совсем небольшой, мест для парковки почти нет.

Но зато на первом этаже, в холле, простора больше — есть большая комната для консьержки с диваном... Картина и зеркало на стенах, цветы в горшках на почтовых ящиках — видно, что живут здесь совсем другие люди, чем на Анатолия, 170.

Сведения об УК Управляющая компания "Уют и согласие" получила лицензию в апреле 2015 года, обслуживает 34 дома

Директор УК "Уют и согласие" Елена Нагайцева встречает нас лично. Для начала изучаем информационный стенд в холле — там есть все кроме отчета о работе за 2017 год. Правда, Нагайцева возражает: размещать его и не надо — он же за прошлый год, к тому же его раздали людям на руки. Но у Юлии Хоревой другой взгляд: уже нужно.

Аварийно-диспетческая служба компании переведена на новые стандарты, заверяет нас Елена Нагайцева. Андрей Четвериков повторяет эксперимент: звонит туда и просит срочно прислать специалиста. Дозванивается сразу — слесаря ему обещают через 10 минут.

Между тем, экономическую сторону перестройки аварийно-диспетчерской службы Елена Нагайцева описывает в менее радужный тонах, чем в УК "Город". В тарифах на этот год это, конечно, заложено не было, так что все изменения за счет снижения рентабельности.

Открывать представительства компании, видимо, придется, хотя и не в Центральном районе, а в Железнодорожном. Здесь, как она считает, услуги УК вполне доступны.

Елена Нагайцева,

руководитель УК "Уют и согласие":

— Шаговая доступность здесь — это консьерж, который обеспечивает взаимодействие жителей с управляющими компаниями. И если жителям хочется пообщаться в офисе, консьерж всегда донесет заявление в письменной форме.

Примем меры по жалобе

Выводы из посещения трех домов трех управляющих компаний, конечно, сделать трудновато. Ясно лишь, что хотя бы часть из них о новых стандартов точно знают и работают. Оно и понятно: за нарушения им грозят серьезные штрафы — до 300 тыс рублей на управляющую компанию.

Юлия Хорева,

зам. главного государственного жилинспектора Алтайского края, начальник отдела лицензирования госинспекции края:

— Орган госжилнадзора может как выдать предписание, так и привлечь к административной ответственности. Если УК систематически не исполняет лицензионные требования, мы можем исключить дом из реестра. Если таких домов останется мало, то может решаться вопрос об аннулировании лицензии.

Пока выходить с шашкой инспекторы не намерены. Но как только жители обратятся с жалобой, применят "меры реагирования". Первая жалоба на управляющую компанию уже поступила, сказала Юрия Хорева.