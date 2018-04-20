В алтайском селе жильцы дома вынуждены платить за отопление соседей

Несмотря на наличие индивидуальных котлов в квартирах, в ноябре 2017 года жильцам пришли счета за центральное отопление — от 1,5 тысяч рублей в месяц. До этого они платили только за строчку "общедомовые нужды". Теперь им стали выставлять средние суммы по дому.

С подачи жильцов, не установивших котлы, районная прокуратура выдала предписание МУП ЖКХ Троицкого района — считать расходы на всех. Оказывается, согласно постановлению правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг и Жилищному кодексу, платить только за себя можно лишь при стопроцентной автономности каждого потребителя.

В администрации Троицкого района говорят, что это "временное решение, пока не все квартиры перешли на газ". Жильцы, по их мнению, должны самостоятельно распределять плату по квартирам в конкретном доме.

Многие люди не желают оплачивать услугу, которой не пользуются. Чтобы ускорить процесс газификации, компания "Газпром газораспределение Барнаул" приняла решение о льготах на предоставление оборудования и подключение. Но что делать, если в доме хотя бы одна квартира откажется от подключения газа, никто не объясняет.