В алтайском селе жильцы дома вынуждены платить за отопление соседей

Жителям десяти многоэтажек в Троицком районе, чьи дома отапливаются газом, всю зиму присылали счета за центральное отопление. Оказалось, что это вполне законно, если не все квартиры перешли на "голубое топливо", сообщают "Вести Алтай".
Несмотря на наличие индивидуальных котлов в квартирах, в ноябре 2017 года жильцам пришли счета за центральное отопление — от 1,5 тысяч рублей в месяц. До этого они платили только за строчку "общедомовые нужды". Теперь им стали выставлять средние суммы по дому.
С подачи жильцов, не установивших котлы, районная прокуратура выдала предписание МУП ЖКХ Троицкого района — считать расходы на всех. Оказывается, согласно постановлению правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг и Жилищному кодексу, платить только за себя можно лишь при стопроцентной автономности каждого потребителя.
В администрации Троицкого района говорят, что это "временное решение, пока не все квартиры перешли на газ". Жильцы, по их мнению, должны самостоятельно распределять плату по квартирам в конкретном доме.
Многие люди не желают оплачивать услугу, которой не пользуются. Чтобы ускорить процесс газификации, компания "Газпром газораспределение Барнаул" приняла решение о льготах на предоставление оборудования и подключение. Но что делать, если в доме хотя бы одна квартира откажется от подключения газа, никто не объясняет.
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