Отоплением алтайского города займется "дочка" водоснабжающей компании

Соглашение, в соответствии которым теплоснабжение Алейска будет передано обществу с ограниченной ответственностью "Шипуновская тепловая компания", сейчас готовится, пояснил Дмитрий Власов, замначальника управления по ЖКХ и начальник отдела теплоснабжения Минстройтранса Алтайского края. По его словам, компания уже сегодня занимается теплоснабжением этого города, но пока выйти на безубыточную работу у нее не получилось.

"Шипуновская тепловая компания" зарегистрирована в июне 2017 года, владелец 100% ее долей — принадлежащее Алтайскому краю акционерное общество "Алтайское управление водопроводов".

Между тем, чуть раньше, в марте 2018 года, с другой "дочка" "Алтайского управления водопроводов" — "Новоалтайскводоканал" — на 10 лет заключено концессионное соглашение в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведения Новоалтайска.

Долгосрочные планы компании в Новоалтайске опубликованы. Планируется, в частности, к 2027 году сократить с 16,7% до 12% долю проб питьевой воды в водопроводе, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме контрольных проб, уменьшить количество перерывов водоснабжения, затраты электроэнергии и др.

Первое концессионное соглашение в крае было тоже заключено с "дочкой" "Алтайского управления водопроводов", но с другой: ООО "Алейскводоканал". В целом же в регионе, по словам Дмитрия Власова, заключено семь концессионных соглашений, считая Барнаул и Рубцовск.

Частные и государственные

На передаче объектов ЖКХ в концессию частным операторам настаивал Минстрой РФ — власти не раз говорили, что это ключевой инструмент привлечения инвестиций в отрасль, позволяющий улучшить качество услуг, сократить аварийность и потери. Главным образом речь шла о негосударственных инвесторах.

Впрочем, в Алтайском крае в модернизацию систем тепло- и водоснабжения направляются и существенные государственные средства. По словам Дмитрия Власова, в 2017 году на на эти цели направили более 890 млн рублей. В итоге установили 15 модульных котельных (в том числе в Алейске), отремонтировали около 40 километров теплосетей и 100 скважин. В 2018 году на эти цели планируется направить более 1,2 млрд рублей.

Что известно про "Алтайское управление водопроводов"

АО "Алтайское управление водопроводов" организовано в 2006 году на базе краевого унитарного госпредприятия с тем же названием. Единственный акционер — Алтайский край в лице главалтайимущества.

Основным видом деятельности является добыча и реализация подземных вод для нужд населения, предприятий и учреждений Алейска и семи районов края — Алейского, Шипуновского, Мамонтовского, Егорьевского, Романовского, Поспелихинского и Новочихинского. Эксплуатирует Чарышский групповой водопровод длиной 700 километров и разводящие сети примерно той же длины.

Гендиректор акционерного общества — Николай Несветайлов, до этого много лет руководивший "Барнаульским водоканалом".