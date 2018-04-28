На Алтае составили рейтинг муниципалитетов-"пожирателей" угля и расточителей тепла

Отопительный сезон 2017-2018 годов в крае прошел в напряженной обстановке, сказал замглавы Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов на прошедшем в Барнауле семинаре, посвященном состоянию ЖКХ края.

Одна из причин этого известна: не хватало угля. Уголь из резервного запаса выделяли 34-м муниципалитетам, сообщил Дмитрий Власов, замначальника управления по ЖКХ, начальник отдела теплоснабжения минстройтранса. Причем объем помощи был на 15% больше, чем в предыдущем сезоне.

Между тем, часть этих муниципалитетов, по данным министерства, сильно перерасходовали уголь, имеют чрезмерно высокие потерям тепла в сетях и большую долю сетей, нуждающихся в замене.

Лидеры по перерасходу

Потребность в угле бюджетной сферы муниципалитета рассчитана, исходя из оптимальной работе котельного оборудования, надлежащем его состоянии, контроле за расходованием и качеством топлива. А также при исключении пережогов и хищений.

И вот, как показал анализ минстройтранса, в шести муниципалитетах уголь значительно перерасходовали. В Славгороде на 41% (вместо 39,4 тыс тонн израсходовали 66 тыс тонн), в Змеиногорском районе на 40% (24,5 тыс тонн вместе 14,88 тыс), в Третьяковском на 38%, Волчихинском на 33%, Тогульском и Михайловском на 25%.

При этом в целом по региону фактический расход угля по объектам малой теплоэнергетики снизился на 48 тыс тонн, рассказал Дмитрий Власов

Антилидеры по потерям

Районы-лидеры по объему потерь в теплосетях — Немецкий национальный (38,7%), Бийский (25%), Ключевской (30%), Локтевский (28%), Третьяковский (27%), Тогульский (26%). В них уровень потерь тепловой энергии намного вышел среднего в краю, что снижает экономическую эффективность предприятий.

По данным Дмитрия Власова, при отпуске в сеть порядка 3 млн гигакалорий (по объектам малой теплоэнергетики края) потери составили 547 тыс. "гиг". При этом в целом по краю потери в 2017 году сократились, хотя и незначительно: на 0,6%.

Антилидеры по состоянию теплосетей

Наиболее проблемные муниципалитеты края по состоянию тепловых сетей — снова Славгород, а также Бийский. Бурлинский, Змеиногорский, Кытмановский, Хабарский, Немецкий национальный районы. В них доля сетей, подлежащих замене, тоже намного выше средней по краю (36,1%).

В частности, в Бийском районе доля теплосетей, нуждающихся в замене, достигла 66,8%, в Хабарском 66,7%, в Кытмановском 75,3%, в Бурлинском 80,2%.

Проблемная десятка

Часть муниципалитетов оказались одновременно в двух антирейтингах: Славгород, Бийский, Замеиногорский, Немецкий национальный, Третьяковский и Тогульские районы. Так что можно предположить, что предстоящий отопительный сезон здесь может оказаться напряженным.

При этом четыре муниципалитета-лидера антирейтингов попали в отопительном сезоне 2017-2018 годов в список тех, которые были на особом (ежедневном) контроле министерства.

Таких "особых" муниципалитетов зимой 2017-2018 годов было 10: Каменский, Немецкий национальный, Змеиногорский, Михайловский, Локтевский, Третьяковский, Шипуновский, Крутихинский, Хабарский районы и Славгород.

Знаем слабые места

В минстройтрансе altapress.ru сказали, что слабые места теплоснабжения им известны. Ну и предпринимаются меры по смене оператора, реконструкции и модернизации теплосетевого комплекса.

Дмитрий Власов,

замначальника управления ЖКХ министерства строительства, транспорта, ЖКХ края:

— Несмотря на общее снижение технологических нарушений на объектах теплоснабжения края (по сравнению с 2016 годом аварийность снизилась более чем на 21%), в отдельных муниципалитетах были серьезные проблемы: это и Славгород, и Кусак, и Шумановка, и Шипуново. Мы знаем, на какие моменты нужно акцентировать внимание, чтобы не допустить инцидентов в будущем.

Справка

На модернизацию тепло- и водоснабжения в Алтайском крае в 2017 году из бюджетов всех уровней выделено 896 млн рублей — в 2,5 раза больше, чем в 2016-м. В 2018 году предполагаемый объем бюджетных вложений — 1,2 млрд рублей.

Источник: минстротранс Алтайского края.