Отключение горячей воды алтайском городе снова отложили из-за "холодов"

Сначала отключение горячей воды в Бийске назначили на 14 мая, затем — на 21 мая. Теперь теплоэнергетики приняли решение отключить горячую воду еще на неделю позже.

Пока не начались гидроиспытания, отдельные жилые дома по правилам могут получать тепло. Отопительный сезон в Бийске завершили 27 апреля, но это решение носит рекомендательный характер, сообщил "Бийский рабочий". Собственники могут самостоятельно принимать решение о прекращении или возобновлении потребления тепловой энергии.