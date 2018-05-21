Отключение горячей воды алтайском городе снова отложили из-за "холодов"

Отключение горячей воды в Бийске перенесли на 28 мая, пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на пресс-службу предприятия "Бийскэнерго". Начало гидравлических испытаний отложили из-за холодной погоды.
Сначала отключение горячей воды в Бийске назначили на 14 мая, затем — на 21 мая. Теперь теплоэнергетики приняли решение отключить горячую воду еще на неделю позже.
Пока не начались гидроиспытания, отдельные жилые дома по правилам могут получать тепло. Отопительный сезон в Бийске завершили 27 апреля, но это решение носит рекомендательный характер, сообщил "Бийский рабочий". Собственники могут самостоятельно принимать решение о прекращении или возобновлении потребления тепловой энергии.
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