В Рубцовске из крана бежит коричневая вода

Жители Рубцовска сообщают, что у них из кранов бежит коричневая горячая вода. Снимками с altapress.ru поделилась Анастасия, одна их жительниц города.
По словам рубцовчан, проблемы с горячей водой в городе есть уже не первый день. На качество жалуются жители нескольких домов. Один из снимков сделали в здании на улице Пролетарской.
В пресс-службе СГК altapress.ru сообщили, что сейчас специалисты выясняют причины случившегося и решают проблему.
Напомним, о проблемах с качеством воды в конце марта говорили и барнаульцы. Тогда кто-то жаловался на сильный запах и привкус хлора, другие сообщали о черном осадке, третьи писали, что вода ржавая или желтоватого цвета.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.