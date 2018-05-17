В Рубцовске из крана бежит коричневая вода

По словам рубцовчан, проблемы с горячей водой в городе есть уже не первый день. На качество жалуются жители нескольких домов. Один из снимков сделали в здании на улице Пролетарской.

В пресс-службе СГК altapress.ru сообщили, что сейчас специалисты выясняют причины случившегося и решают проблему.

Напомним, о проблемах с качеством воды в конце марта говорили и барнаульцы. Тогда кто-то жаловался на сильный запах и привкус хлора, другие сообщали о черном осадке, третьи писали, что вода ржавая или желтоватого цвета.