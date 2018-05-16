В Барнауле 15 мая вода затопила проезжую часть, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле потоки воды затопили улицу. Фото: Антон Федорин в vk.com/barneos22.
В Барнауле потоки воды затопили улицу. Фото: Кирилл Акинфеев в vk.com/barneos22.
Очевидцы пишут, что затопило дорогу в районе улицы Энтузиастов,38. На кадрах с места ЧП видно, что на проезжей части много воды. В некоторых местах из земли и вовсе бьет фонтан.
В пресс-службе Барнаульского водоканала рассказали, что образовалось повреждение на водопроводе диаметром 300 мм. Информация о выходе воды поступила в 15.45. На место прибыла бригада. Выход воды прекратили через час.
На время ремонта ограничили водоснабжение в 5 многоэтажных домах по улице Энтузиастов. Для жителей организовали подвоз воды.
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