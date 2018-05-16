В Барнауле потоки воды затопили улицу. Фото: Антон Федорин в vk.com/barneos22. В Барнауле потоки воды затопили улицу. Фото: Кирилл Акинфеев в vk.com/barneos22.

Очевидцы пишут, что затопило дорогу в районе улицы Энтузиастов,38. На кадрах с места ЧП видно, что на проезжей части много воды. В некоторых местах из земли и вовсе бьет фонтан.

В пресс-службе Барнаульского водоканала рассказали, что образовалось повреждение на водопроводе диаметром 300 мм. Информация о выходе воды поступила в 15.45. На место прибыла бригада. Выход воды прекратили через час.

На время ремонта ограничили водоснабжение в 5 многоэтажных домах по улице Энтузиастов. Для жителей организовали подвоз воды.