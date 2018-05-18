На пешеходной улице Барнаула заработает современный прокат

В прокате будут предлагать как традиционные коньки-лыжи, так и инвентарь для путешественников и туристов. Здесь можно будет взять на время палатку, лодку и другие необходимые вещи.

Татьяна Сибиркина,

руководитель отдела по развитию туризма в администрации Барнаула:

— Возрос интерес со стороны предпринимателей, которые бы хотели предлагать в прокат инвентарь в туркластере "Барнаул — горнозаводской город". Особенно рвутся на новую набережную. Но мы хотим создать совсем другой уровень отдыха для барнаульцев, поэтому далеко не каждый сможет там встать.

Что происходит в туркластере

Туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город" находится в старой части Барнаула ближе к Новому мосту. Здесь продолжается благоустройство территории, которое началось в рамках целевой федеральной программы в 2015 году.

В прошлом году открыли пешеходную улицу Мало-Тобольскую. В этом году завершают строительство и благоустройство набережной Оби и второй лестницы в Нагорный парк.

Также администрация города работает с собственниками зданий, расположенных в туркластере. Чиновники стараются организоваться здесь бизнес для досуга горожан и туристов.