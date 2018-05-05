Благоустройство набережной и Нагорного парка в Барнауле будет стоить 41 миллион рублей

Проект предусматривает три этапа строительства в районе Нагорного парка. Первый — установка лестницы на юго-восточном склоне, навесы, амфитеатр, санкабины и контейнеры, светильники. Второй — благоустройство спуска, набережной, объездной дороги и главной аллеи.

В третий, последний, этап войдет освещение, тротуары и проезды, озеленение территории, ограждения, малые архитектурные формы и парковка на въезде в парк. Начальная цена контракта на выполнение работ третьего этапа — 41 млн рублей. Еще 877 тыс. 400 рублей власти готовы заплатить за контроль качества работ.

Работы в полном объеме должны быть выполнены и сданы в срок до 1 декабря 2018 года.