Благоустройство набережной и Нагорного парка в Барнауле будет стоить 41 миллион рублей

Третий этап комплексного благоустройства Нагорного парка и берега реки Оби, входящих в туркластер "Барнаул–горнозаводской город", обойдется городу в 41 млн рублей. Объявление разместил комитет муниципального заказа на сайте госзакупок.
Проект предусматривает три этапа строительства в районе Нагорного парка. Первый — установка лестницы на юго-восточном склоне, навесы, амфитеатр, санкабины и контейнеры, светильники. Второй — благоустройство спуска, набережной, объездной дороги и главной аллеи.
В третий, последний, этап войдет освещение, тротуары и проезды, озеленение территории, ограждения, малые архитектурные формы и парковка на въезде в парк. Начальная цена контракта на выполнение работ третьего этапа — 41 млн рублей. Еще 877 тыс. 400 рублей власти готовы заплатить за контроль качества работ.
Работы в полном объеме должны быть выполнены и сданы в срок до 1 декабря 2018 года.
- Роспотребнадзор: где в Барнауле можно "подцепить" клещей
- Четыре района с эпилогом. В Барнауле поставят спектакль с участием самих горожан
- Мэрия Барнаула рассказала, когда устранят повреждения в Нагорном парке
- Барнаульцы неожиданно отказались от благоустройства Демидовской площади и Обского бульвара
- Сюжет: Благоустройство
- Сюжет: Нагорный парк
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.