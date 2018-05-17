Почему в Барнауле "провалились" фермерские рынки, но их продолжают открывать

Победили торговцы

В 2016 и 2017 годах в Барнауле открыли четыре крупных рынка фермерских продуктов. "ВДНХ" и "Фермерский дворик" попытались забрать покупателей закрывшегося Старого базара и других изживших себя рынков. Более дорогие "Маймарт" и "Экомаркет" открылись в ТРЦ "Весна" и "Европа" соответственно. Они встали на места, которые до них занимали продуктовые гипермаркеты федеральных сетей. На этих рынках собирались продавать грузинские соусы и лимонады, мраморную говядину, дорогие сыры и колбасы. Частично и продавали.

Эксперты говорили, что горожанам нужны экологические фермерские и просто интересные продукты: они наелись "химической" колбасы, поэтому рынки будут востребованы.

Юрий Фриц, возглавляющий Алтайский союз предпринимателей, с 2016 года развивает проект "Эко-ярмарка ВДНХ". Он пояснил altapress.ru, что для участия в нем планировали приглашать фермеров и производителей напрямую. Это позволило бы предложить покупателям качественную и свежую продукцию, избежать наценок перекупщиков.

Юрий Фриц,

развивает проект "Эко-ярмарка ВДНХ":

— В 2018 году можно констатировать: 50% арендаторов представляют малый и средний торговый бизнес. Это компании, которые берут на реализацию продукцию у нескольких хозяйств и, соответственно, делают свою торговую наценку.

Прилавки в "Экомаркете" в ТРЦ "Европа" весной стремительно опустели. В "Маймарте" в ТРЦ "Весна" по оценке наблюдателей занято лишь четверть витрин.

"Фермеры — маломобильные предприниматели. Они рады, когда к ним приезжают и покупают товар. Самим же везти его на торговую площадку им сложно", — рассказывал ранее Фриц.

Продавцы старого формата

"Что такое фермерский рынок? Это уловка продавца, основанная на желании людей есть более экологичные продукты. Но по сути фермерством в таких местах не пахнет: фермеры не производят такого количества продукта, которое там продают. На самом деле на рынках 99% мяса — от крупных холдингов", — рассказывал в Александр Ракшин, собственник сети "Мария-Ра".

Покупатели также отмечают, что, изменив интерьер, рынки оставили нелицеприятные принципы базарной торговли: недовес, попытки выдать мясо старого барана за "молодую ялочку", подложить пару подгнивших яблок или одно мелкое яйцо в лоток отборных. Все это уже отпугивает покупателя, которому проще купить товар предсказуемого качества в сетевом магазине.

"Действительно, культура торговли на рынках пока не сформирована. Перед нашими арендаторами нередко встает вопрос: нужен хороший продавец — где взять?" — говорит Фриц.

Тамара Бердникова,

руководитель "Каменского мясокомбината "Восход" (Камень-на-Оби):

— Найти хорошего и порядочного продавца сложно. "Поэтому мы в основном продаем продукцию оптовикам, которые делают на нее наценку и сами регулируют продажи. Или привозим товар и своих продавцов на социальные ярмарки в Барнаул. Но ставить свою точку на одном из рынков не планируем".

"Кроме того, сейчас активными покупателями становятся люди нового поколения. Например, моя дочь не любит покупать на рынке, потому что там надо общаться с продавцом", — говорит Анна Поломошнова, координатор по набору арендаторов на новый рынок Старый базар.

Знаем, как лучше

Впрочем, участники рынка продолжают искать правильный формат. В этом году в Барнауле планируют открыть три рынка: в ТРЦ "Праздничный", "Старый базар", а также "Гурман" в ТРЦ "Арена". Все вновь делают ставку на настоящую фермерскую продукцию, но у каждого есть изюминка.

Например, в "Арену" будут завлекать горожан готовыми блюдами ресторанного качества. Их рецептуру разработают шеф-повара барнаульских заведений.

В "Старом базаре" хотят сделать микс современной торговли (займет первый этаж) непосредственно с рынком (займет второй этаж), а к привычным продавцам свежего мяса, рыбы и овощей добавить собственников подворьев.

Анна Поломошнова рассказала altapress.ru, что удалось привлечь мелких фермеров — владельцев небольших хозяйств, которые могут привозить на рынок яйцо, мясо, молоко, урожай с огородов.

Анна Поломошнова,

координатор по набору арендаторов на новый рынок Старый базар:

— Эти люди не производят товар массово, поэтому торговать смогут лишь несколько дней в неделю. Но они могут создать особую атмосферу рынка. Они очень интересные и предприимчивые. Многие начинают осваивать забытые рецепты сыроварения, учатся готовить настоящую домашнюю ряженку и варенец. Стараются придумать, как и чем им торговать на рынке.

Еще один рынок почти готов к открытию в ТРЦ "Праздничный". Он разместится на части площади, которую когда-то занимал "О,кей" — гипермаркет, съехавший отсюда в начале кризиса 2015 года. "Это будет классический рынок фермерских продуктов, а не бутик или магазин в магазине", — говорит Наталья Есипова, координирующая подбор арендаторов.

"Людей, которые готовы и, главное, хотят покупать фермерскую продукцию, много, — уверена Анна Поломошнова. — На них мы нацеливаем свой проект".

Факт

По данным статистики федерального агентства Infoline, в 2015 году рынки и ярмарки забирали 6,7% товарного оборота продуктового рынка. Такие же результаты зафиксированы в 2017 году. Рынок не растет.