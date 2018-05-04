ТРЦ "Арена" откроет продуктовый магазин с блюдами от ресторанных шеф-поваров

"Гурман" предложит покупателям продукты повседневного спроса, деликатесы, свои хлеб, выпечку и кулинарию, а также свежее мясо, птицу и рыбу, фрукты и овощи, вина. Всего около 7 тыс. наименований.

Здесь можно будет купить готовые блюда национальных кухонь, веганского и авторского меню от шеф-поваров барнаульских ресторанов и кофеен "Асадор", "Заречье", FARGO.

Также в "Арене" планируют открыть бар "Гурман", который объединит концепции винного ресторана, лаунж-бара и барной стойки.

Что до этого было в "Арене"?

До этого собственники "Арены" сотрудничали с гипермаркетами известных российских рителейров. С начала работы "Арены" в 2014 году якорным продуктовым арендатором был "Магнит". Он покинул свои площади в 2016 году. По одной из версий, ТРЦ не обеспечил необходимый поток покупателей. Представители "Арены" в свою очередь заявляли, что ритейлер не выдержал формат магазина и не представил эксклюзивных товаров.

На смену "Магниту" пришла "Палата". Это формат гипермаркетов "Холидея". Новый арендатор планировал привлечь покупателей большим ассортиментом готовых блюд, которые в том числе можно было съесть в кафе внутри магазина. В начале 2018 года "Палата" покинула "Арену".

SV GROUP понадобилось несколько месяцев, чтобы разработать собственную концепцию. Это будет второй масштабный проект девелопера в ТРЦ "Арена". В прошлом году он открыл здесь велнес-клуба Gold Start. На запуск этого проекта также приглашали известных в стране тренеров и других специалистов.

Что известно о концерне SV GROUP

Концерн представляет в Барнауле "Арену", "Европу" и "Москву". Бизнесом руководит семья Ткаченко.