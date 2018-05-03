В ТРЦ "Европа" опустел продуктовый рынок

Рынок в "Европе" продолжает работать, но многие витрины опустели. Представители ТРЦ "Европа" на момент подготовки материала не были доступны для комментариев.

Источники altapress.ru предполагают, что владельцы комплекса нашли арендатора, который готов занять значительную часть рынка. Одновременно с этим его покидают те, кто не смог развить торговлю. В частности, в "Европе" плохо покупали овощи и фрукты.

Рынок в "Европе" стал одним из первых среди подобных проектов барнаульских торговых центров. После того, как от них съехали крупные гипермаркеты, они не смогли найти подходящую замену и начали развивать собственные проекты — продуктовые рынки.

Что известно про "Экомаркет"?

"Экомаркет" занимает около 1,2 тыс. кв. м. Проект позиционировали как рынок элитных фермерских и эко-продуктов. В дни открытия рассказывали, что здесь будут предлагать мраморную говядину, элитные сыры, лимонады, продукцию из трав и другое.

Рынок "Экомаркет" открыли на месте "Холидея", который торговал в "Европе" с 2008 года. Точка позиционировалась как магазин с повышенным уровнем сервиса, расширенным ассортиментом, дорогими эксклюзивными брендами. В 2015 году "Холидей" планировал измениться и предложить покупателям магазин, аналогичный популярному "Бахетле". В феврале 2017 года ритейлер покинул ТРЦ.

Юрий Фриц, возглавляющий Алтайский союз предпринимателей, с 2016 года развивает по соседству с "Европой" проект "Эко-ярмарка ВДНХ". Он пояснял altapress.ru, что концепцию рынка не поддержали фермеры и другие производители Алтайского края.

"Фермеры — маломобильные предприниматели. Они рады, когда к ним приезжают и покупают товар. Самим же везти его на торговую площадку им сложно", — рассказывал Фриц.