Прокуратура массово штрафует собственников барнаульских ТЦ. За что?

Прокуратура Октябрьского района нашла массу нарушений в ТЦ "Семейный Бигс" (53 пункта), ТРЦ "Пионер" (44) и ТЦ "Алтай" (40). Нашлись и мелкие недочеты, и серьезные.

В ТРЦ "Пионер" не все помещения оказались защищены автоматической установкой пожаротушения, неисправны системы противопожарной защиты, пожарные извещатели местами закрыты, сигнализация неисправна, нарушаются правила хранения горючих материалов (ими даже отделаны стены), частично отсутствуют знаки пожарной безопасности, в торговых залах на 1-3 этажах нет вторых эвакуационных выходов (кроме "Ленты").

За это ответственное лицо оштрафовали на 12 тыс. рублей.

В "Семейном Бигсе" пожарная сигнализация и система пожаротушения не соответствуют требованиям, а система дымоудаления вовсе не работает. Эвакуационные выходы во время проверки оказались закрыты, а вторых выходов с этажей пристройки вовсе нет, в подсобках курят.

Ряд нарушений касается магазина Rich Family — эвакуационные проходы там захламлены товаром, горючие материалы хранятся неправильно, а знаков пожарной безопасности нет. За это ответственное лицо оштрафовали на 12 тыс. рублей.

Штраф в 6 тыс. рублей заплатит ТЦ "Алтай" за несоответствие требованиям систем пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией. Противодымная система там оказалась неисправна, пожарных извещателей недостаточно, горючие материалы хранятся неправильно.

Прокуратура Ленинского района нашла нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Малина" и "Новэкс", кинотеатре "Матрица" и ДК Моторостроителей.

Руководство ТРЦ "Малина" заплатит 6 тыс. рублей за пять нарушений, в том числе закрытые эвакуационные выходы и зауженные проходы к ним. Все требования прокуратуры там уже выполнили.

В кинотеатре "Матрица" оказалась неисправна система пожаротушения, а сиденья, пол и потолок отделаны горючими и токсичными материалами. За 10 найденных нарушений руководство заведения тоже заплатит 6 тыс. рублей.

На компанию "Центр-Новэкс", владеющую универсамом на Малахова, 62, наложили штраф в 150 тыс. рублей — минимально возможный для юрлица. Нарушения, которые там нашли, касались сферы ответственности не только должностных лиц, но и владельца.

Всего в универсаме обнаружили 33 нарушения. Это неисправные системы пожаротушения и дымоудаления, частичное отсутствие сигнализации, необученный персонал, масса проблем с эвакуационными выходами и проходами к ним.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры и МЧС также нашли нарушения пожарной безопасности в ДК Моторостроителей и зданиях "Научногородокского клубного объединения". Представления к ним об устранении всех недостатков находятся на рассмотрении.

Напомним, на днях в Барнауле закрыли пятый ТЦ — "Праздничный". До этого свою работу приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Арена", "Россия". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом.

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