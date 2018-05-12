В Барнауле закрыли ТЦ "Россия"

В Барнауле 12 мая закрыли ТЦ "Россия на проспекте Ленина. В здании нашли нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба краевого управления Федеральной службы судебных приставов.
В группе "Барнаул 22" пользователи пишут, что арендаторы и собственники помещений заранее получили уведомления. Пока неизвестно, на какой срок закрыли ТЦ "Россия".
— В двухэтажном здании, сотрудниками прокуротуры обнаружены нарушения пожарной безопасности. На основании исполнительного документа судебными приставами Железнодорожного района Барнаула приостановлена эксплуатация нежилых помещений в торговом центре “Россия”, — отмечают в ведомстве
Напомним, ранее в прокуратуре заявляли, что намерены приостановить деятельность только тех торговых центров, где есть серьезные нарушения, которые представляют опасность для посетителей. В Барнауле уже закрыли ТОЦ "Гулливер-парк" , ТЦ "Район" и ТРЦ "Арену".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.