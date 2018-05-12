В Барнауле закрыли ТЦ "Россия"

В группе "Барнаул 22" пользователи пишут, что арендаторы и собственники помещений заранее получили уведомления. Пока неизвестно, на какой срок закрыли ТЦ "Россия".

— В двухэтажном здании, сотрудниками прокуротуры обнаружены нарушения пожарной безопасности. На основании исполнительного документа судебными приставами Железнодорожного района Барнаула приостановлена эксплуатация нежилых помещений в торговом центре “Россия”, — отмечают в ведомстве

Напомним, ранее в прокуратуре заявляли, что намерены приостановить деятельность только тех торговых центров, где есть серьезные нарушения, которые представляют опасность для посетителей. В Барнауле уже закрыли ТОЦ "Гулливер-парк" , ТЦ "Район" и ТРЦ "Арену".